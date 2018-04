Mravenci na jaře míří do bytů a domů: Takhle se jich zaručeně zbavíte

Jaro už je v plném proudu a do českých domácností si tak opět hledají cestičky mravenci, kteří pak ve velkém zaplavují podlahy, kuchyňské linky ale i spíže. Jak jim jejich trasy překazit a rychle je z vašeho obydlí vypudit, radí odbornice Marta Pawlicová z Českého zahrádkářského svazu.

Existuje nespočet mravenců různých druhů, barev, tvarů i velikostí, které můžeme na zahrádce či v domě objevit. "Nejčastěji se setkáme s černými a rezavými mravenci (např. mravenec domácí, mravenec obecný, mravenec zahradní) - a právě ti v současnosti útočí nejvíce. "Vytvářejí si různé mravenčí stezky na terasách, ve škvírách u podezdívky, kamenech, záhonech, podél skleníků i v obytných místnostech," vysvětluje tajemnice Českého zahrádkářského svazu (ČZS) Marta Pawlicová.

Méně častěji se podle ní setkáme s tzv. faraóny, což jsou mravenci, kteří se nejraději usidlují v lidských obydlích a jejich kolonie může mít i 300 tisíc jedinců. Navíc jsou všežraví a napadají prakticky všechny potraviny. "Jejich likvidace je poměrně obtížná a je potřeba pomoc od odborníků," upozorňuje.

Nezvaní návštěvníci

Mravenci vyhledávají především taková místa, kde mají dostatek potravy. "Je to až s podivem, ale cestu za potravou si najdou poměrně snadno. Jestli se u vás objeví v domě, obyčejně to zjistíte tak, že najdete v koutě mravenčí stezku," dodává Pawlicová. Nezapomínejte proto na správné skladování potravin - cukr, mouku, med a další podobné pochutiny uchovávejte v uzavíratelných dózách. A myslete i na květináče za okny. Pomůže, pokud budete rostliny více zalévat - věčně podmáčená zemina by je měla vyhnat.

"Pokud už je máte doma, tak první, co byste měli udělat, je prohlédnout všechna potrubí, mezery i kouty, ve kterých by se mohli tito malí záškodníci ukrývat a nebo vnikat do domu. Zjistíte-li, že mají vstup volný, ihned se jej snažte zaizolovat pomocí silikonu," doporučuje odbornice.

Rady, jak se mravenců zbavit

Mravenci mají velmi citlivý čich, vhodné jsou proto odvary z majoránky, hřebíčku, skořice, bazalky, levandule a nebo máty, které aplikujte na postižené místo. Pokud máte mravence na zahradě, zkuste výše uvedené bylinky podél postižených míst vysadit. "Kombinace několika bylin mravence stoprocentně vyžene," doporučuje Pawlicová.

Dalším trikem, který může pomoci od mravenců, je do mravenčích cestiček nasypat pepř, kuchyňskou sůl, pálivou papriku nebo kypřící prášek.

Stejně tak ale můžete vzít věci pevně do svých rukou. "Mravenci zalézají do mraveniště, když je velmi brzy ráno, schyluje se k večeru, venku prší nebo je chladněji. V takové chvíli můžete mraveniště nabrat lopatou a mravence vystěhovat ze zahrady," upozorňuje expertka.

Podél oken, dveří, parapetů, apod. nasypte trochu jedlé sody, případně tato místa trochu potřete obyčejnou zubní pastou. Pravidelně okna, dveře a podlahy omývejte octovou vodou. Lze také nakreslit na zem bílou křídou čáru, mravenci ji údajně nepřekročí.

Chemické jedy

Když všechno selže, poslední možností jsou jedy v podobě prášků, roztoků, kašiček nebo krystalků. "Dříve než po nich sáhnete, si uvědomte, že se ve většině případů jedná o toxické látky, které by měly být použity pouze v nezbytných případech. Škodí nejenom lidem, ale také přírodě a v ní žijícím živočichům," varuje Pawlicová.

Mravence můžete zneškodnit návnadou ve formě jídla mírně posypaného jedem. To umístěte na místo, kde se mravenci hojně vyskytují. Tím lze zajistit částečnou likvidaci jejich kolonie (mravenci si jídlo nosí do svého sídla, kde ho konzumují).

Pokud jste nuceni tyto prostředky použít, skladujte je mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Zamezte jim také přístup k ošetřenému místu. Zvolíte-li k likvidaci mravenců insekticidy, používejte je pouze v otevřených prostorech - nejsou vhodné k použití v domácnosti. Jejich účinnost je závislá na složení, koncentraci a také způsobu použití. Stejně důležitá je také rychlost jejich působení, doba účinnosti či míra likvidity. "Vhodným řešením je použití přípravků na přírodní bázi. Takové přípravky obvykle obsahují přírodní pyretroid (látku získanou z kopretiny růžové)," doporučuje ještě odbornice.