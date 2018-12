Islámský stát znovu útočí! Kurdové mají potíže udržet pozice

Bojovníci teroristické organizace Islámský stát (IS) zaútočili na pozice arabsko-kurdské koalice (SDF) v jihovýchodní Sýrii. V pátek to oznámil šéf mediálního oddělení SDF Mustafá Balí. Koalice upozornila, že v důsledku ohlášeného stažení amerických sil, které byly dosud spojenci SDF, nebude toto uskupení schopno dál úspěšně bojovat proti IS.