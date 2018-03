Italská mafie má základnu i v ČR, šokuje expert! Zná její plány

Mocná mafiánská organizace 'Ndrangheta, o které před smrtí psal zavražděný novinář Ján Kuciak, má fungující síť i v Česku. Tvrdí to expert na italskou mafii Antonio Nicaso, který zároveň prozradil, jak 'Ndrangheta funguje.

O italské mafii, kterou Europol označil za jednu z nejmocnějších a nejvlivnějších zločineckých uskupení světa, se začalo mluvit hlavně v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Právě 'Ndrangheta byla totiž hlavním tématem jeho posledního ale nedokončeného článku. Kuciak upozorňoval zejména na její propojení s politikou.

Článek způsobil poprask nejen na Slovensku, ale i v Česku, kde se okamžitě začalo řešit, jestli chapadla 'Ndranghety sahají až k nám. A podle světově uznávaného ecperta a univerzitního profesora žijícího v Kanadě Antonia Nicasa (53) tomu tak opravdu je. "Ndrangheta se o Česko intenzivně zajímá,“ řekl odborník Právu.

Zároveň upozornil, že italská mafie tu má s nejvyšší pravděpodobností i svou fungující základnu. Svá tvrzení opírá mimo jiné i o fakt, že Česko v minulosti sloužilo jako úkryt pro mnoho členů nejrůznějších mafiánských organizací.

Dodal, že nedávno byl zatčen jeden italský uprchlík a člen 'Ndranghety v Praze. "Jestliže se tu ukryl, znamenalo by to, že má v Česku logistickou podporu, zavedenou, fungující a důvěryhodnou síť schopnou pomoci,“ sdělil Právu Nicaso.

Rozhodně přitom podle něj nejde o náhodný výběr lokality. "Proč by si Bonavita vybral Prahu? Protože si ji vyhledal na Google Maps a přišla mu jako hezké místo k životu? To asi těžko. Šel do země, kde má základnu a kde má lidi,“ dodal.

'Ndrangheta přitom podle něj vždy využívá stejný systém - investuje peníze, zkorumpuje místní politiky a využije veřejného financování. "Cílem je dostat se k evropským fondům pro zemědělství a obnovitelné zdroje, které jsou k dispozici pro rozvoj venkovských oblastí,“ sdělil.

Ačkoli byla italská mafie na Slovensku i ústředním tématem Kuciakova článku, Nicaso nevěří, že by za jeho smrtí 'Ndrangheta stála. Upoutala by tak na sebe pozornost, o kterou rozhodně nestojí.