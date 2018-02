Iwona z Výměny: Sáhnul by na mě a zlámala bych mu ruce i nohy!

Ve středu večer jste mohli sledovat premiérový díl oblíbené reality show Výměna manželek. Tentokrát to bylo hodně vyhrocené, Iwona v náhradní rodině musela bojovat s nechutnou špínou. A u osmi očí to dala Lence pořádně sežrat.

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Brna, kterou tvoří Lenka (37), Pavel (31) a syn Eda (15). Na druhé straně jste se seznámili s Iwonou (37), Joachymem (50), dcerami Patricií (10), Nikolou (4) a synem Mateosem (12), kteří žijí v Lázních Toušeň.

Rodina z Brna se po natáčení úplně odmlčela, jak na ni vzpomíná Iwona s manželem? "To, co jsem tam zažila, byla hrůza - bordel, jedna velká špína. Víckrát už bych do něčeho takového nešla," popsala Iwona s tím, že z Výměny si moc dobré zážitky neodnesla.

"Je to zážitek na celý život. Nemůžu pochopit, že člověk v takovém prostředí může žít. Člověk má život, aby se snažil a ne že jim to je jedno. Malý byt, špína, žijí ze dne na den. To my neumíme," popsal Joachym.

Změny u nich po Výměně nastaly. Iwona přiznala, že změnila své chování k manželovi. "S manželem se míň hádáme kvůli blbostem. Víc si vážím jeho i dětí," řekla.

Na konci Výměny se rodiče zapřísáhli, že nebudou na své děti tak přísní. A podle vlastních slov se jim to daří. "Občas taky zařvu, ale to každý rodič zařve na dítě, když něco špatně dělá," myslí si žena. "Rodiče teď nejsou tak přísní, dovolují nám víc než v minulosti," potvrdila dcera Patricie. "Rodina se více spojila. Teď už víme, že lidé žijí ještě hůř než my," doplnil otec.

Řeč přišla i na komplikované vztahy s náhradním manželem Pavlem. Tomu totiž vadilo, že ho Iwona upozorňovala, že je v bytě špína. V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že ji uhodí. "Kdyby na mě šáhnul, ruce i nohy by měl polámané. Musím se ale přiznat, že jsem se bála," vzpomínala Iwona. V té chvíli dokonce uvažovala, že Výměnu ukončí. "Bála jsem se, co bude dál, až štáb odjede," dodala.

Iwoně také vadilo, že Lenka nedbala na výchovu syna Edy. "Pavel, kdyby mohl, tak by na něj byl přísnější. Protože ho ale vychovávala sama, měl se jako v bavlnce, opečovávala ho jako miminko. Ten kluk není naučený, aby sám něco udělal. Všechno mu dávali pod nos, neuměl ani rozkrojit rohlík. Je mi ho líto, protože je hodný, ale v životě se ztratí," bojí se Iwona.

Patricie se svěřila, že na ni náhradní maminka Lenka jednou hodně vyjela, protože neudělala něco přesně tak, jak si ona přála. "Překvapilo mě, že nedokáže zařvat na vlastní dítě, ale zařve na cizí dítě," rozčiloval se Joachym.

Po natáčení byli s druhou rodinou v kontaktu na facebooku. Joachym s Iwonou je dokonce pozvali k sobě na prázdniny. Teď už by si ale nepřáli, aby k nim přijeli. Vadí jim, jaké komentáře píše Lenka na sociální sítě. Rodině z Brna by vzkázali, aby se nad sebou zamysleli a změnili byt. "A aby víc lásky dala i svému klukovi, ne jen tomu příteli," zakončil Joachym.