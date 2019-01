Izabelku v porodnici upustili na zem. Teď přišla dobrá zpráva

Holčička, která se narodila slovenské mamince, vypadla o Vánocích z ruky zdravotní sestře v porodnici v anglickém Burnley. Izabelce při pádu praskla lebka a rodina měla strach o její život.

Nyní ale přišla dobrá zpráva. Podle lékařů má dobré prognózy pro úplné uzdravení. Portálu TVNOVINY.sk to potvrdil dědeček děvčátka Milan Oračko.

Izabelku převezli po pádu do lépe vybavené nemocnice v Manchesteru. Tam zůstala až do konce roku na pozorování. "Lékaři nám oznámili, že prasklina by měla do tří týdnů až do měsíce sama srůst. Operace nebyla nutná,“ dodal dědeček.

Zdroj: tvnoviny.sk

Dívenku na Nový rok propustili z nemocnice do domácí léčby. Údajně by zranění nemělo pro holčičku přinést trvalé zdravotní problémy. "Samozřejmě, celá rodina je z toho šťastná. Každé dva týdny máme chodit na kontrolu," uzavřel Oračko.