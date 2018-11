Já tu umřu, volala žena svému manželovi z ohnivého pekla

Kalifornii sužují ohromné lesní požáry, které si již vyžádaly nejméně 44 lidských životů, další lidé se navíc stále pohřešují. Jsou i tací, kteří se ze smrtelného nebezpečí dostali, příkladem je i Nichole Jollyová, která pracuje v oblasti Paradise jako zdravotní sestra.

Ta zůstala uvězněná ve svém autě, když mířila do nemocnice, aby pomohla stále narůstajícímu počtu zraněných. "Zavolala jsem svému muži, protože moje auto bylo kompletně obklopené plameny, neviděla jsem z okna. Začala jsem se dusit kouřem, tak jsem mu zavolala a řekla 'Nicku, já tady umřu, nedostanu se pryč, jsou tu všude plameny. Nevím, co mám dělat'," popsala svou zoufalou situaci portálu CNN Jollyová.

Jollyová se již loučila se životem, její manžel ale odpověděl: "Neumírej, utíkej! Jestli máš umřít, umři při boji. Musíš utéct."

Sestřička z Paradise tak sebrala všechny síly, vystoupila z auta a dala se na útěk. "Ve vzduchu nebyl žádný kyslík, oheň prostě všechen konzumoval, lapala jsem po dechu. Měla jsem ruku před sebou, oči jsem měla zavřené, protože mi do očí létaly uhlíky, pálily mě. Nataženou rukou jsem nahmatala zadek hasičského vozu," popsala dál Jollyová.

Podařilo se jí na vůz, ze kterého odpadávaly roztavené nálepky, zaklepat, dva hasiči, kteří byli uvězněni ve voze, ji okamžitě vtáhli dovnitř. Myslela si, že už je v bezpečí, když ale zavolali hasiči o podporu ze vzduchu přišla zamítající zpráva.

"Jestli nám nepošlete leteckou pomoct, tak to nezvládneme," řekl do vysílačky jeden z hasičů. Jollyová opět začala znovu ztrácet naději, pak ale přijela nečekaná pomoc.

"Najednou se objevil buldozer, přijel odnikud a udělal nám cestu. A všechny nás zachránil. Zachránil životy všech, tihle řidiči jsou neuvěřitelní. Oni si zaslouží být hrdiny tohoto příběhu, protože uklidili cestu a my jsme byli schopni dostat se do nemocnice a pomoct pacientům, kteří se začali objevovat," uvedla Jollyová v závěru rozhovoru pro CNN.

I přes strašlivý zážitek se ona i další lékaři a sestřičky obětavě pustili do pomáhání zraněným. "Nemysleli jsme na sebe ani na majetek, o který jsme přišli, prostě jsme pomáhali těmhle lidem. Víte, to je to, co sestry dělají," dokončila Jollyová.

Na záběry z lesních požáru v Kalifornii se můžete podívat zde: