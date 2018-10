Jak bude vypadat vedení krajských měst? Ví to jen ve dvou!

Ve většině krajských měst se potenciální koaliční partneři shodli na programu, větší boj ale přináší personálie.

Ústí nad Labem

Na severu Čech zatím není vyloučeno nic. Vítězné hnutí ANO má sice o koalici jasnou představu, další strany ji ale nepodporují a prosazují širší vedení, které by přineslo více radních.



Podle hnutí ANO by pro Ústí nad Labem byla ideální takzvaná duhová koalice s UFO a PRO! Ústí. Jenže tyto strany spolu v jedné koalici být nechtějí. ANO si tak mezi nimi musí vybrat.

"Nabídli jsme hnutí ANO širokou koalici s řadou menších subjektů, které se dostaly do zastupitelstva, která by v případě úspěchu disponovala 26 hlasy, tedy pohodlnou většinou," uvedla Karolína Žákovská z hnutí PRO! Ústí.

Brno



Vítězné hnutí ANO končí na jihu Moravy v opozici. Koaliční smlouvu zítra podepíší občanští demokraté, lidovci, Piráti a sociální demokraté. Primátorkou má být Markéta Vaňková z ODS. Jak bude vypadat rada města se uvidí až v úterý.

Hradec Králové



Vítěz voleb hnutí ANO domlouvá koalici s občanskými demokraty a Změnou pro Hradec společně se Zelenými. To je v 37 členném zastupitelstvu 19 křesel. Tedy nejtěsnější většina, kterou stanovuje jeden hlas.

Čtveřice stran si je vědomá jak křehká může vznikající koalice v Hradci Kralové být. Osloveny byly proto další strany, které by ji mohly posílit. Ty ale nabídku okamžite odmítli.

"Já beru to odmítnutí jako takovou rychlou spontánní reakci, zřejmě je to překvapilo, ta naše předkoaliční smlouva, já věřím, že je to všechno jednatelné," řekl Jiří Mašek z hradecké pobočky hnutí ANO.

Nové vedení už mají Karlovy Vary a Olomouc. Dalších pět měst se na složení koalic domluvilo a čeká je podpis smlouvy. V šesti krajských městech se stále jedná a jasno není ani v našem hlavním městě.

Praha

Lídři stran vznikající pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu dnes jednali o společném programu. Na něm se zatím shodují. Velký boj ale může přinest jednání o složení rady i postu primátora. O ten usiluje především lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Ovšem nebrání se mu ani Jiří Pospíšil ze Spojených sil pro Prahu a Jan Čižinský, lídr Prahy sobě.

Piráti ze všech tří uskupení získali nejvyšší počet hlasů voličů, i proto si myslí, že tento post patří jím. Pospíšil s Čižinským jsou podle jejich dosavadních vyjádření připraveni ustoupit a to výměnou za posty v radě města.

Velkým tématem bude pravděpodobně i debata o kumulaci funkcí. Piráti odmítají, aby členové rady byli zároveň poslanci či starosty. Čižinský je nyní poslancem i starostou. Pospíšil zase europoslancem.