Jak grilovat chutně a zároveň zdravě? Radí výživová poradkyně

Je grilování zdravé nebo není?

Grilování samo o sobě zdravé je. Je ale důležité hlídat si co se griluje, jak se griluje, na čem se griluje a jestli se používají nebo nepoužívají marinády.



Marinády bychom měli používat, nebo se jim spíše vyhýbat?

Pokud je používáme, jsou lepší určitě kyselejší marinády, protože se maso zapouzdří a neodkapává potom tolik šťávy. Pozor také na marinády s cukry, například pokud přidáváte do marinády med, karamelizuje. A když karamelizuje, tak se samozřejmě maso začne rychleji připalovat.



Jaké maso je z hlediska zdravé stravy nejvhodnější?

Ryby nebo drůbež. Výživově dobré je také libové hovězí. Špekáčky rozhodně vynechat. Vhodné je to, co nemá tuk. On odkapává na rozžhavené uhlí a vytváří zplodiny. Ty jdou zase nahoru a usadí se na mase. A v tom je ten problém, protože ta karcinogenita tam potom je.



A co můžou tyhle karcinogenní látky vyvolat?

Mohou způsobit změny v DNA vedoucí ke vzniku rakovinového bujení. Nevhodná je příliš vysoká teplota a žár, která některá místa na potravině spálí. Tyto přepečené části jsou pro organismus nebezpečné. Výsledkem může být karcinom v žaludku, střevech nebo játrech.



Čím tedy máme maso kořenit, pokud je marináda kvůli konzistenci a možnému odkapávání nevhodná?

Úplně postačí bylinky. Ono maso, pokud je čerstvé, tak je výborné. Nekupovat žádné směsi. Já jsem zastáncem toho, že pokud to jde, vždy je lepší vše si připravit doma. Víte, co do jídla dáváte. Koupené maso naložené do všech různých směsí navíc bývá často vysušené, protože sůl z něj vytáhne všechnu šťávu.



A do čeho maso naložit, pokud ho nakládáme předem?

Ideálně do řepkového oleje. Hodně lidí používá olivový olej, ale ten patří spíše do studené kuchyně.

Jaké ryby doporučujete na grilování?

Ideální je například candát. Je to ryba nejméně tučná a dá se dobře sehnat, protože je to ryba česká. Oblíbený je také losos. U něj je třeba dávat si pozor na to, zda je z volného lovu nebo sádek. To člověk snadno zjistí z informací na obalu.

Čím je vhodné hlavní pokrm doplnit?

Určitě ne chlebem nebo rohlíkem. Když pečivo, tak jednoznačně celozrnné. Nejvhodnější je zelenina, tam není žádná bílkovina, žádný tuk, který by se přepaloval. Nebo například brambory v alobalu, ale grilované spíše delší dobu a ne na přímém ohni.



Můžeme k masu používat dipy a omáčky?

Proč ne, když si doma uděláme vlastní. Například k těm bramborám se skvěle hodí dip ze zakysané smetany a jogurtu, tím do sebe dostanete probiotika. Smícháte s česnekem a nějakými bylinkami, a je to.



Co říkáte na letošní trend v podobě grilovaného ovoce?

Takový grilovaný ananas je perfektní. Spousta lidí na něj ale dává cukr, aby zkaramelizoval, což už je zase problém. Úplně stačí ogrilovat samotné ovoce.

Doporučila byste něco na závěr?

Stejně jako doporučuji svým klientům, vyzkoušejte kontaktní gril. Radím v tomhle případě si trochu připlatit, aby bylo možné u grilu nastavit teplotu. Měl by mít také odkapávací misku, aby mastnota odtékala. Je super v tom, že se maso udělá krásně ze všech stran a člověk u něj nemusí ani celou dobu stát.