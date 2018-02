Jak moc čeští řidiči porušují předpisy? Ověřili jsme to na D1!

O tom, že na českých silnicích a dálnicích je k vidění ledacos, vás asi nemusíme přesvědčovat. Řada řidičů jezdí agresivně, bezohledně a pravidelně porušují pravidla silničního provozu. Někteří to dělají záměrně, jiní omylem. Přesvědčili jsme se na vlastní oči na cestě z Prahy do Brna!

Dálnice D1 je tím doslova pověstná. Někteří řidiči se jí bojí jako čert kříže. V kombinaci s častými dopravními omezeními se leckdy cesta z Prahy do Brna stává několikahodinovým utrpením. Předjíždějící se kamiony, které jedou často dlouhé kilometry vedle sebe, nebo agresivní řidiči, kteří se lepí na auta před sebou, případně je rovnou "vyblikávají". Nejen to je každodenní realitou české nejfrekventovanější dálnice.

V zimním období, jako je právě teď, naštěstí dopravní omezení z D1 pravidelně mizí, což cestu mezi dvěma největšími českými městy výrazně zrychluje. Přesto se může cestování po této dálnici protáhnout, a to hlavně vlivem počasí. Vůbec největší komplikací ale bývají dopravní nehody. Ty kromě zmiňovaného počasí způsobují hlavně řidiči, kteří nedodržují dopravní předpisy.

Rozhodli jsme se trasu z Prahy do Brna projet s kamerou a zaznamenat chování řidičů během cesty. Vybrali jsme všední lednový den. Z Prahy jsme vyrazili v pátek v poledne. Cesta byla poměrně klidná a volná, provoz byl velmi mírný. I tak jsme ale zaznamenali časté porušování předpisů.

Nejvíce dopravních přestupků jsme zaznamenali hned za Prahou. Z celé cesty je zde provoz nejhustší, a tak i frekvence přestupků je zde vyšší. Nejčastějším přestupkem je bezpochyby překročení povolené rychlosti a neopodstatněná jízda v levém jízdním pruhu.

My jsme po celou dobu s naším vozidlem drželi maximální povolenou rychlost, tedy nejčastěji 130 kilometrů za hodinu. V místech omezení rychlosti samozřejmě méně. Přesto nás řada řidičů předjížděla, někteří i výrazně rychleji.

Ve videu jsme se rozhodli na tento přestupek neupozorňovat, protože by ho bylo video plné a zrychlených částí cesty tak o mnoho méně, což by výrazně zvětšilo jeho délku. Neznamená to ale, že bychom tento přestupek nějak bagatelizovali, ba naopak: "Je nutné vždy dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost. Tato byla stanovena odborníky na silniční bezpečnost a respektuje stavebně technické vlastnosti dálnice, konstrukci vozidel a možnosti lidského činitele," vysvětluje Karel Pospíšil z ÚAMK.

Co čeští řidiči pravidelně ignorují, je povinnost řadit se do pravého jízdního pruhu. Ten levý by měl sloužit jen k předjíždění, a pokud je pravý pruh volný, neměl by se řidič v tom levém zbytečně zdržovat. Toto pravidlo bohužel řidiči často porušují, někteří záměrně. Výmluvy na špatný technický stav pravého jízdního pruhu jsou neopodstatněné, v drtivé většině je povrch komunikace zcela v pořádku.

Další přestupek, se kterým jsme se po cestě setkali, je omezení v jízdě. To už je poměrně závažný přestupek, při troše nepozornosti může snadno způsobit nehodu. My jsme se s ním cestou do Brna setkali hned dvakrát. Na celý záznam naší cesty se můžete podívat ve videu v úvodu článku.

A na závěr jedna rada odborníka: "Jízda po dálnici se na první pohled zdá jako velmi pohodová. Vzhledem k vysokým rychlostem vozidel, pohybujících se po dálnici, dochází ke krizovým situacím velice rychle a na jejich řešení zbývá málo času. Proto je nutné, i na dálnici jezdit soustředěně a pozorně sledovat jak provoz před sebou, tak za vozidlem a vedle vozidla," radí Karel Pospíšil.