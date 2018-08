Žraloky lákají i některé barvy! Pozor při výběru plavek a matrací

Letošní prázdniny jsou spjaty i s jednou tragickou událostí. V egyptském letovisku Marsá Alam žralok zabil českého turistu. Zeptali jsme se Lubomíra Hanela, zoologa z Karlovy Univerzity v Praze, jak velké je riziko napadení žralokem v Evropě, jak útoku předcházet či jak se případnému útoku bránit.

Že je vražedný útok žraloka na člověka opravdu ojedinělá záležitost, potvrdil i Hanel. "V průměru dochází pouze k 10 úmrtím ročně. Z tohoto hlediska nejsou žraloci nějak významnou skupinou, která by decimovala lidskou populaci. Více lidí ročně zabije například blesk či pošlapání slonem," říká Hanel, který zároveň vyvrací mýtus o žraločí "lidožravosti“.



"Nevyhledávají člověka jako potravní zdroj primárně, spíše jde o záměnu za kořist. Faktem je, že žralok lidožravý většinou provádí tzv. degustační kousnutí (např. jen amputace nohy). Lidské maso pro ně není taková delikatesa, kterou by vyhledávali," vysvětluje Hanel.

Přesto je případ z Egypta důkazem, že žralok prostě někdy zaútočit na člověka může. A většinou to dopadá tragicky. Máme nějakou možnost žraločímu útoku předcházet?



"Nemělo by se plavat v kalné vodě, nemělo by se plavat v šeru, případně v noci. Lepší je plavat ve skupině, ne jednotlivě. Víme, že žraloci rozeznávají barvy - atraktivní je pro ně žlutá, oranžová, červená. Čili plavky, případně nafukovací matrace na hladině by neměly být moc atraktivní, protože to může žraloka přitahovat," popisuje Hanel.

Zároveň doplnil, jak se bránit při samotném útoku: "Pokud hrozí útok, tak je dobré použít několik strategií. Je možné zaútočit na citlivá místa na hlavě žraloka. To znamená oči, žábry a čenich, kde má velmi jemné smyslové orgány. Někdy se žralok zalekne a odplave. Ale samozřejmě to jsou rady, které mohou fungovat, ale nemusí," zakončil zoolog.