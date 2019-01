Chcete se zbavit hladu, který vám brání zhubnout? Známe řešení

Po Vánocích nabral na váze asi každý. Shazovat přebytečná kila jde ale posléze jen těžko, i když se snažíte běhat, nejíst a spát dostatečný počet hodin. Kolem rizikové šesté hodiny večerní se navíc dostaví hlad a vy do sebe nacpete, co se do vás vejde. Jak korigovat touhu po jídle a docílit vysněné Twiggy postavičky?