Jak si žijí prezidentští kandidáti? Podívejte, v jakých domech bydlí

Už zítra začneme rozhodovat o tom, který z dvojice Jiří Drahoš a Miloš Zeman se stane prezidentem České republiky. Kromě pohádkového platu má prezident právo obývat několik luxusních nemovitostí. Kde prezidentští kandidáti bydlí?

reklama

Miloš Zeman už si pět let užívá prezidentského pohodlí a vlastní bydlení nemá. Byt na pražských Stodůlkách vyměnil za Lumbeho vilu nedaleko pražského Hradu. Dům dříve sloužil různým účelům – bydleli v něm zaměstnanci Hradu, sloužil i jako skladiště. V jednu dobu byl dokonce tak zchátralý, že se uvažovalo o jeho demolici. V 90. letech ho ale Václav Havel nechal zrekonstruovat a přebudovat na ubytovnu pro oficiální státní návštěvy. V roce 2004 si ho za své bydliště vybral Václav Klaus. Za 52 milionů z něj stát nechal zbudovat reprezentativní sídlo hlavy státu.

Prezident má k dispozici také zámek v Lánech, který stát vlastní od roku 1921 a je oficiálním letním sídlem českých prezidentů. I tady Zeman tráví hodně času a kromě odpočinku toto místo využívá také k práci. V posledních měsících se tady setkal například se zástupci stran zvolených do Poslanecké sněmovny či kandidáty na ministry v Babišově vládě.

Srdcovým místem prezidenta Zemana je ale chalupa v Novém Veselí na Vysočině. V tamní staré tvrzi vlastní dva pokoje. Před svým nástupem do prezidentské funkce tady trávil hodně času, dnes do Nového Veselí s chutí jezdí na dovolenou. Pokud by prezidentský mandát neobhájil, chtěl by si s manželkou postavit domek.

To Jiří Drahoš s manželkou Evou žijí o poznání skromněji. Vlastní byt 4+1 v bytovém domě v pražských Lysolajích. A když chtějí relaxovat, odjíždějí na chatu nedaleko Kamýku nad Vltavou, kterou si podle Drahoše vlastníma rukama dostavěli. Kdo ví, třeba už příští rok budou bydlet tam, kde nyní žijí Zemanovi.