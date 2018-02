Otevřená zpověď: Rozchod jsem nesla špatně, přiznala Kloubková

"Jsem zamilovaná," přiznala moderátorka TV Nova Kristina Kloubková. "Potkala jsem svého spolužáka. Na taneční konzervatoři byl o dva ročníky výš. Potkali jsme se úplně náhodou po 22 letech v Praze. Nějak se to seběhlo, že jsme se setkali, potkali a potkáváme se dál a je to super kluk," prozradila sympatická moderátorka.

Rozhovor na facebooku pořadu Maminy, s rozumem sledoval i bývalý životní partner Kristiny Kloubkové Roman Vojtek. "Je to můj velký kamarád, moc fajn kluk. Taky si prošel nelehkým obdobím v životě. Je to fajn člověk, skvělý herec a zpěvák," řekla Kristina. S Vojtkem jsou blízcí přátelé.

Kristina vychovává pětiletou dceru Jasmínku. Rozpovídala se i o nejtěžších obdobích, která s Jasmínkou zažila. Jedním z nich byl i rozchod s Jasmínčiným otcem. "To se začala počůrávat a měla ošklivé záchvaty. Bylo blbé, že jsem to nedávala ani já, to je ten základ," přiznala Kristina.

Podle ní je důležité, jak se s tak těžkým životním obdobím dokážou vyrovnat rodiče. "Opravdu to funguje tak, že jak se cítí rodiče, tak hodně fungují i děti," myslí si Kristina. Rozchod s otcem Jasmínky byl pro Kristinu velmi těžký.

"Všichni doktoři mi dávali antidepresiva, která jsem odmítala brát. Nechtěla jsem začít brát antidepresiva, říkala jsem si, že to musím vyřešit sama. Našla jsem si terapeutku a začala na sobě pracovat," popsala Kloubková těžké chvíle.

A jak zvládá Kristina skloubit péči o dceru s náročnou prací? "Mám super mámu. Funguje na tisíc procent. Ještě mi pomáhá sousedka Irenka, která má Jasmínku skoro jako svojí vnučku. Ty večery jsou pro ni těžké, ale já musím do té práce chodit a Jasmínka to chápe," řekla Kristina v otevřeném rozhovoru.

Na Kristině Kloubkové a její dceři je vidět, že geny se nezapřou. Přestože Kristina, která sama vystudovala balet na pražské konzervatoři, nechtěla, aby se její dcera věnovala baletu a ukazovala jí různé jiné taneční styly, Jasmínka si balet stejně zamilovala a začala na něj chodit. Baletu se věnovali i prarodiče Jasmínky.

Maminkám Kristina poradila také třeba to, kdy začít s příkrmem nebo jak učit dítě na nočník. Celý rozhovor najdete na facebookové stránce pořadu Maminy, s rozumem.

