Slavíte masopust? Nad některými tradicemi zůstává rozum stát

Obchůzka s klibnou

Podle lidových zvyků se tato obchůzka koná na památku krále Baltazara, který přijel na bílém velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Tzv. klibna je označení pro masku koně, která měla značit velblouda.

Podle zvyklosti nejdříve všichni snědli pečený bůček, pak se nastrojila klibna a sedlák s kočím ji nabízeli hospodářům. Průvod s klibnou se za doprovodu harmonikáře vydával do obydlí. Sedlák s kočím dostávali od lidí alkohol a peníze, které se pak obvykle utrácely večer v hospodě.

Tancování s medvědem

Kostým medvěda patří k nejstarším masopustním převlekům. Neměl by proto chybět v žádném masopustním průvodu. Původně se tato maska vyráběla buď z pravé kůže medvěda ne­bo jiného zvířete, nebo byla šitá z pytloviny.

Celé masce korunovala medvědí hlava, slaměná špičatá čepice, případně slaměný ocas nebo zvonec. S medvědem tančívala většinou maska koníka, která měla pro statkáře také zvláštní význam. Průvod býval ukončen "zastřelením" medvěda, kterému se předtím četl rozsudek.



Tučný čtvrtek

Na tučný čtvrtek byste neměli hledět na počítání kalorií a sníst a vypít vše co hrdlo ráčí. Dříve bylo na tento den nejčastějším pokrmem všech domácností tradiční české knedlo, vepřo, zelo a k tomu samozřejmě hodně piva. Omezování se v jídle nebo pití v Tučný čtvrtek rozhodně nebývalo na místě.

Masopustní neděle

Naši předci ji nazývali také taneční neděle. Po obědě vyhrávala kapela na návsi a zvala všechny k muzice do hospody. Jakmile kapela dohrála, všichni obyvatelé vesnice vyrazili do hospody, kde se pilo a tančilo až do rána.

Masopustní pondělí

I druhý den po masopustní neděli všichni obvykle pokračovali ve veselí a tanci. Probíhal totiž takzvaný "mužovský" bál, na který byl svobodným mladíkům a dívkám vstup zakázán. Bál byl určen pouze pro ženaté muže a vdané ženy a mladí svobodní lidé mohli pouze přihlížet. Muzikanti hrávali opět až do rána.

Masopustní úterý

Sváteční masopustní úterý před Popeleční středou bývá tolik očekávaným dnem maškar. Nejoblíbenější bývala maska medvěda a koníčka.Tyto kostýmy měly podle pověr symbolizovat plodnost, bohatou úrodu na polích a také prosperitu dobytka. Časté byly také masky žebráků, četníků nebo šašků.

Tento poslední den masopustu končíval pochováním basy. Zába­va výjimečně nesměla trvat až do rána. Někteří věřili, že kdyby tancovali i po půlnoci, objeví se mezi nimi ďábel v převleku za cizince v zeleném kabátě. Přesně o půlnoci ponocný zatroubil na roh a pochovala se basa na znamení, že na ni lidé v následujících týdnech nebudou moci hrát.