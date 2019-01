Jak snadno zhubnout: Kolik je ideální příjem kalorií?

Kalorický příjem pro člověka, který chce hubnout, se nedá určit jen tak. Roli hraje věk, váha, výška a pohlaví. Zamyslet se je nutné i nad tím, jak moc aktivní dotyčný je. Doporučený denní příjem pro dospělého jedince je 2000 kilokalorií (kcal). Je to ale dosti obecný údaj. Roli hrají i genetické predispozice.



Podstatné je znát svoje BMR čili množství vydané energie v klidovém stavu. Vydaná energie se měří dle výdajů ledviny, játra, mozek, srdce a plíce. BMR se vypočítá dle vzorce BMR = 370 + (21,6 x tělesná hmotnost bez tuku). Z vzorce pak vychází veličina tělesné hmotnosti bez tuku, kterou zjistíme návštěvou u lékaře.







Následně je nutné si spočítat kolik kalorií denně spálíme fyzickou aktivitou. Pokud jste přes den aktivní málo nebo vůbec, vynásobte své BMR x 1,2, pokud středně x 1,375, pokud ještě více tak x 1,55. Vyjde vám z toho TDEE. To jsou kalorie, co spálíme aktivitami. Ideální je navštívit odborníka, aby vám udělal přesný výpočet, nicméně s těmito informace už se dá pracovat.



Abyste ale nebyli z těch všech čísel zmateni, zkuste online kalkulačku. Na internetu jich najdete spoustu. Ta vám přímo řekne kolik čeho můžete sníst. Pokud chcete zhubnout zdravě, ideální je ubrat 500 kalorií z denního příjmu. Jen tak se dá zhubnout zhruba půl kila až kilo týdně. Více už je pro tělo příliš veliká zátěž.







Nejpodstatnější složkou je bezpochyby jídelníček. Pravidelná strava je nezbytná. Bohatá by měla být snídaně, která by měla by vám měla dodat dostatečný počet bílkovin, vlákniny a sacharidy. Dopřejte si tedy, co hrdlo ráčí, ale na oběd uberte. Dvakrát týdne si klidně dejte rybu. K večeři volte raději něco lehkého, například salát.