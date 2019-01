Jak zachránit živořící sportovní kluby? Odpoví poslanec Hnilička!

Zhruba třetina sportovních klubů a jednot v Česku nedostane v tomto roce od ministerstva školství peníze na údržbu a provoz. A to může znamenat i konec některých z nich. O problematice financování sportu bude mluvit od 15 hodin na webu TN.cz poslanec Milan Hnilička.

Některým sportovním klubům hrozí zánik. Kvůli malému počtu členů totiž nedosáhnou na dotace od ministerstva a příspěvky, které jim dává obec, na kvalitní provoz nestačí. Sportovních klubů a jednot je v Česku zhruba 7 300. Podle čísel České unie sportu jich 1200 nemá ani jedno dítě a stejný počet jich má méně než 12.

Špatný stav zázemí podle sportovních klubů často odrazuje rodiče, kteří pro sportování dětí volí raději větší města. Klubům především z vesnic pak děti chybí, a tím pádem i peníze na provoz a údržbu. Podle ministerstva školství by se to mohlo změnit, kdyby obce začaly dávat do sportu více vlastních peněz.

Obce ale tvrdí, že klubům víc peněz dávají, ale pokrýt celé náklady na provoz v jejich možnostech prostě není. V roce 2020 by měla dotace do sportu začít rozdělovat národní sportovní agentura, která by agendu převzala od Ministerstva školství. O penězích bude rozhodovat osm desítek odborníků.

