Podzimní únava a deprese jsou tu. Tyto triky vám zaručeně pomůžou

Většina lidí s příchodem podzimu začíná trpět únavou, která může někdy i přerůst v deprese. Pokud budeme dodržovat několik základních rad, mohli bychom se únavě vyvarovat.

Základem je spánek, a to pravidelný. Ideálně by člověk měl spát 8 hodin denně. Spánek pomáhá regenerovat lidský organismus. Lidé by se měli také snažit chodit spát ve stejnou dobu. Přidat můžeme také relaxaci například v sauně nebo na masáži.

Důležitá je i strava, která by měla být stejně jako spánek, pravidelná. Lidé by měli do jídelníčku zařadit potraviny s obsahem železa (špenát, červené maso, játra), draslík nebo sodík. Dále ovoce i zeleninu obsahující vitamín C nebo mléčné výrobky, které nám zase dodají vitamín B. Udělat si můžete například smoothie, které si lze vychutnat nejen doma, ale i v práci nebo na cestách.

Zeleninové smoothie se špenátem

Do mixéru dejte špenát, banán a pomerančovou šťávu. Vše rozmixujte a přelijte do sklenice. Přidat můžete například i okurku nebo avokádo.

Jogurtové smoothie s ovocem

Ovoce dle výběru opláchneme a jako v předchozím receptu vložíme do mixéru. Přidáme jogurt a med. Pokud je směs po rozmixování hustá, můžeme ji naředit vodou.

Dodržovat bychom měli i pitný režim. Denně by lidé měli vypít 2 až 3 litry tekutin. Do pitného režimu je ideální zařadit vodu nebo bylinné čaje. Měli bychom se však vyvarovat pití kávy nebo sladkých nápojů. Co se týče alkoholu, v malé míře nám neuškodí.

Heřmánek



Heřmánek působí příznivě na nervovou soustavu, zbavuje stresu, posiluje obranyschopnost organismu a pomáhá se spánkem. Na heřmánkový čaj si připravte sušené heřmánkové květy, které zalijte vroucí vodou a nechte pět až deset minut louhovat. Čaj sceďte a užívejte tři hrnky denně.

Ženšen

Ženšen podporuje mozkovou činnost, paměť, má antistresové účinky, pomáhá při Alzheimeru a také napomáhá spánku. Na ženšenový čaj si připravíme 1 lžičku usušené rostliny, kterou zalijeme vroucí vodou. Denně bychom měli vypít pouze 4 šálky.

Do svého života zařaďte i pohyb, díky kterému se uvolňují endorfiny (hormony štěstí). Endorfiny nám pomohou zlepšit náladu. Pohyb přispěje i ke spalování přebytečných tuků, které často nabíráme ležením v posteli během špatného počasí. Ideální je sportovat třicet minut denně. Vyrazit bychom měli i do přírody a nadýchat se tak čerstvého vzduchu, který je během únavy také důležitý.

Na špatnou náladu pomůže také kontakt s lidmi. Můžete například zajít s přáteli do kina, na večeři nebo si zahrajte společenskou hru. Dobrou náladu může také navodit i sex, během kterého se uvolňují hormony štěstí.

Proti depresi pozitivním pohledem

Brzké tmy vyvolávají podle psychologů u lidí úzkostné a depresivní stavy. Proto radí užívat si sluníčka, když to jde. A případně si vypomoci tím "falešným", v soláriu. Lidé by si měli užívat každého dne a radovat se i z maličkostí. Pomůže kontakt s lidmi, protože osamění rozhodně nepomáhá.

I na deprese je důležitá správná a vyvážená strava, dostatek pití a kvalitní a pravidelný spánek. A hlavně je potřeba si neustále opakovat, že podzim netrvá věčně. I když udeří ještě chladnější teploty, dny se hned z kraje zimy začnou zase prodlužovat. A i v zimě se dá užít spousta zábavy.