Jak zdravě hubnout: Kolik kilo je normální shodit za měsíc?

Pro hubnutí platí jedno pravidlo. Řešením není přestat jíst. Naopak, budete muset jíst daleko častěji než předtím. Podstatná je pravidelná strava. Ideální je si ráno dopřát pořádnou snídani. Ta musí být bohatá na vlákninu, sacharidy a bílkoviny. Ty obsahují třeba vajíčka. Sacharidy jsou v pečivu, u kterého upřednostňujte celozrnný druh a vlákninu naleznete třeba v oříšcích nebo jablkách.



U prvního jídla dne rozhodně žádné výčitky nemějte. Zkroťte své chutě spíše u oběda. Dvakrát týdně si ale můžete dát rybu. Dbejte na přísun ovoce a zeleniny. Když budete k večeři volit salát, nic tím nezkazíte. Jezte každopádně pomalu. Když si budete sousto vychutnávat a přežvýkávat, zaženete posléze hlad i menším množstvím jídla. Samozřejmostí je i dostatečný pitný režim. Po pramenité vodě je krásná pleť a též částečně umoří hlad.







Pokud chcete kila shazovat opravdu zdravě a pozvolna, ideální je zbavit se jednoho kila za týden čili zhruba čtyř za měsíc. Za předpokladu, že budete hubnout více, podstupujete riziko, že kůži nestačíte zpevnit posilováním, což je mimo jiné další důležitý bod. Bez pohybu zhubnete sotva. Při počáteční fázi volte vytrvalostní sport jako běh, rychlou chůzi nebo jízdu na kole. Až pocítíte úbytek váhy, začněte posilovat.



Nepodceňujte ani dostatek spánku. Šest až osm hodin byste skutečně měli spát. Kortizon je hormon, jehož hladina se při delším spánku snižuje, a to potřebujete. To kvůli němu se nám ukládají tuky. Únava navíc způsobuje, že máte hlad neustále a ne jen párkrát za den. Způsobuje tedy, že chodíme do ledničky více než by bylo nutné.







Není pravda, že když budete dodržovat přesný plán, tak že zhubnete. Říct si to musíte především vaší hlavě. Stanovte si reálný cíl a držte se ho. Vizualizujte si, jak budete vypadat a sami uvidíte, že vám to půjde daleko snadněji. Pokud nezhubnete ihned, nezoufejte a nesahejte po hubnoucích prostředcích. Pamatujte si, že trpělivost růže přináší.