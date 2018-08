Jak hospodaří zámecký pán Stropnický? Trápí ho mytí nádobí!

"Úvaha byla taková, že chceme na venkov. Cesta z města. Že chceme pryč a zkusit žít trochu jinak," vysvětluje na začátek Stropnický, proč se rozhodli opustit Prahu.

Právě z pronájmu pražského bytu budou splácet půjčku od rodiny, díky které mohli zámek pořídit. S návratem do Prahy nepočítají: "Jsme tu týden a už jsme tu přestěhovaní. Nemáme se už kam vrátit a jsme odkázáni na to, že budeme bydlet tady. I když sem bude téct, i když tu bude v zimě zima, což bude nepochybně obojí," říká Stropnický.



Kromě prací na samotném objektu začínají zvelebovat i rozsáhlý pozemek, který k zámku patří. Vytrhávání břečťanu brzy vystřídá kácení náletů, které brání ve výhledu na areál. Plánem partnerů je totiž učinit ze zámku opět dominantu okolí.



Plánování velkých budoucích oprav ale nebylo to jediné, co je v prvním týdnu na zámku zaměstnávalo. Partneři si v první řadě museli zvyknout na to, jaké je to žít na místě, kde se i běžné každodenní rutiny stávají výzvou.



"Třeba jen mytí nádobí vám sebere hrozně moc času. V kuchyni neteče teplá voda, což znamená, že si musíte natočit vodu do velkého hrnce, ohřát si ji na sporáku, naředit ji s adekvátně studenou vodou, umýt v ní nádobí a pak se té vody ještě zbavit… Nádobí je nakonec zábava na celý den," prozrazuje s nadsázkou Krejčík, jak si užili svůj první týden jako zámečtí páni. Polní podmínky jim ale, zdá se, zatím příliš nevadí.

Stropnického stěhování na venkov se ale setkalo i s vlnou kritiky na sociálních sítích. "Neví nic o tom, jak je těžké pro mladé lidi bez silného finančního zázemí rodičů, zařizovat si bydlení. Jak se rozhodují. Co všechno musí vzít v potaz. Ale přesto jim bude autoritativně mentorovat, jak to mají udělat. A případně poučovat, jak to udělali špatně," napsal například jeho bývalý kolega ze Strany zelených Václav Láska.

Láskovu výroku Stropnický oponuje: "Právě proto, že vím, jak je pro mnohé těžké zajistit si bydlení, jsem ve vedení Prahy prosadil vznik fondu na výstavbu městského bydlení, který již disponuje třemi miliardami korun a z něhož se výstavba bytů připravuje. Město začne stavět do roka."

Reagovala i rezidenční developerská společnost Central Group, podle níž Stropnického práce v pražském zastupitelstvu je jednou z příčin zablokování nové výstavby v Praze a tím zdražení bytů až o 45 % za poslední dva roky.

I tento výrok Stropnický neguje: „To je stále opakovaná lež této společnosti, která má po celé Praze rozvěšené billboardy, kde inzeruje „výhodné byty na investici“. Byty tedy jsou a jsou to právě developeři a jejich touha po větším zisku, která tlačí jejich ceny nahoru. Central Groupu na prvním místě.“