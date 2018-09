Jaké pojištění vybrat pro váš domov? Odborník řekl, jak na to

Máte dům nebo byt a řešíte pojištění? To může mít řadu úskalí, o kterých většina lidí nemá tušení. Rozdíl je především v pojištění domácnosti a nemovitosti. Ve středeční Snídani s novou poradil finanční poradce Jiří Kubík jaké pojištění vybrat a na co si dát pozor.

Pořídili jste si byt nebo dům a máte v plánu jej pojistit? Důležité je, zda chcete pojištění nemovitosti nebo domácnosti. V tom je totiž veliký rozdíl. "Rozlišují se dva pojmy a to pojištění nemovitosti a domácnosti. Čímž pojištění nemovitosti je vlastně hrubá stavba a všechny věci, které jsou přidělané do té nemovitosti pevně. To znamená například koberec, který je přilepený, se bere jako nemovitost. Pokud je nepřilepený tak se bere jako domácnost," uvedl Jiří Kubík, finanční poradce.

Pojištění domácnosti se týká věcí, které z bytu či domu můžete odebrat. "Druhý pojem, to je pojištění domácnosti a tam všechno, co se z toho bytu, domu dá "vyklepat", je pojištění domácnosti," dodal Kubík.

Existuje řada rizik, která náš domov můžou ohrozit. "Většinou to jsou větší rizika a to je požár, výbuch, sesuv půdy, krupobití, vodovodní škody a všechny věci, které napáchají velké škody. Potom jsou takové rozšířené věci, které už nemusí být v tom základním pojištění jako například vandalismus, vystoupení vody z potrubí," vysvětlil Kubík.

Pokud by se člověk rozhodl pro pojištění, je důležité, aby si předem sepsal, co všechno chce pojistit a zeptal se na vše důležité. "Pokud třeba máte dům, tak tam vůbec nemusela být nikdy povodeň, stačí, aby zemědělec nad vámi vysadil špatně plodinu, zapršelo a najednou máte vodu v domě, což je záplava a nemusíte to mít pojištěný. Oproti tomu pokud máte byt v horním patře tak tam záplava ani povodeň nehrozí. Tam hrozí spíše vykradení. Takže nějaké cennosti, tam jsou určitě limity. Opravdu je důležité všechno si sepsat a na všechno se ptát," doplnil Kubík.

Nejčastější chybu, kterou lidé mohou udělat, je nepojistit se. Češi jsou naštěstí národ, který si majetek dobře připojišťuje. Dále mezi chyby patří podpojišťěnost a nadpojištěnost. "Nejčastější chyby jsou většinou v dnešní době podpojištěnost nebo nadpojištěnost. Obzvláště pokud v některých lokalitách ty ceny stoupaly každý rok o 30 %, to by mělo kopírovat i pojištění. Nadpojištěnost moc nevadí tam vlastně si pouze přepojišťujete nemovitost pokud se stane škoda tak stejně pojišťovna vám vyplatí pouze aktuální hodnotu té nemovitosti a zbytečně každý rok platíte navíc," řekl Kubík.

Podpojištěnost je pak větším problémem. "Obrovský problém je podpojištěnost. Popřípadě pokud máte hodnotu nemovitosti 4 miliony, dům nebo byt si pojistíte na dva miliony tak pojišťovna v případě totální likvidace vám to zkrátí a pustí jen milion," varoval Kubík.

Dále by například plot je brán jako nemovitost. "Většinou je to bráno jako nemovitost, je to pevně spojený s pozemkem to samé garáž. Tam některé pojišťovny rozlišují, jestli ta garáž je popřípadě pevně spojená s tou nemovitostí nebo zvlášť na stejném pozemku nebo na jiném pozemku. Na tohle se určitě doptat," dodal Kubík.

Důležité je také zařídit si pojištění z běžného života. Pokud o vás někdo zakopne a bude se muset léčit, všechny náklady hradí pojišťovna. Měli bychom také pojištění obměňovat každé dva, tři roky. Pojistné smlouvy, které jsou staré 10 let, mohou zahrnovat naše pojistné podmínky, které mohou být poloviční oproti dnešní době.