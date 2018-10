Jaké to je, chytat hady holýma rukama? Ptejte se Tomáše Bublíka

Během necelých čtrnácti dní odchytil hady hned ve dvou městech. Herpetolog Tomáš Bublík je v současnosti asi nejznámější odborník na hady v celé zemi. Co ho na práci baví? A na co si dát při chovu jedovatých plazů pozor? Na vaše otázky bude odpovídat od 20:15 na chatu na TN.cz.

Stal se z něj hrdina, když v Praze chytil uprchlou mambu zelenou. O pár dní později si ho zavolali na pomoc do Kauflandu v Orlové, kde několik dní nemohli dopadnout užovku. Běžně prý uprchlé hady neodchytává, natož pak dvakrát během pár dní.

"Ještě se mi to snad nestalo, je to taková souhra náhod. Přemluvili mne, abych přijel. Moc se mi nechtělo, bylo mi jasné, že z toho bude show. Když jsem ale viděl ty záběry a nemohl jsem vyloučit, že by to mohl být nějaký jedovatý had, což z videozáznamu vyloučit nešlo, tak jsem tam jel," popsal Bublík.

Pětačtyřicetiletý Bublík se věnuje herpetologii více než třicet let, chovatelem plazů je od svých deseti. Na základní škole začínal s užovkami, později se začal věnovat jedovatým hadům. Jeho záliby předurčily i jeho vzdělání, studoval chovatelství.

Doma chová asi dvacet zvířat, všechna jedovatá. Útočiště u něj našla i uprchlá mamba zelená, která byla po odchytu ve velmi špatném stavu. "Už je na tom lépe, začala sama přijímat potravu," řekl Bublík. Zároveň ale dodal, že to neznamená, že by byla mimo ohrožení života.

Na co si dát při chovu exotických hadů pozor? S jakým nejnebezpečnějším plazem přišel do kontaktu? A jaké to bylo chytat hady v Praze a Orlové? Nejen na to se můžete herpetologa Tomáše Bublíka ptát i vy! Na vaše dotazy bude odpovídat od 20:15 do 21:15.