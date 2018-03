Jako dítě přežila holokaust. Teď ji kvůli náboženství brutálně ubodali

Hasiči, kteří dorazili uhasit požár do bytu Mireille Knollové, našli už jen její uhořelé tělo. Vyšetřovatelé ale brzy zjistili, že žena kvůli požáru nezemřela – v jejím tělo bylo 11 bodných ran. Podle policie ženu někdo zavraždil kvůli její víře. Kriminalisté zahájili vyšetřování vraždy kvůli "skutečné nebo předpokládané příslušnosti oběti k náboženství".

reklama

Případ vyvolal silné reakce. "Jsem rozhořčen hanebným zavražděním staré židovské dámy," řekl ministr vnitra Gérard Collomb. Lidé volají po rychlém dopadení pachatele. Policie už zadržela dva podezřelé – jedním z nich je i soused zavražděné, který je muslim.

Syn Knollové popsal, že se jen těsně vyhnula odvozu do koncentračního táboru během druhé světové války. V roce 1942 probíhalo hromadné zatýkání v Paříži. Knollové se ale podařilo s její matkou uprchnout do Portugalska. Třináct tisíc Židů ale takové štěstí nemělo – byli převezeni do Osvětimi a zavražděni.



Židovská organizace Crif požaduje od státu naprostou transparentnost při vyšetřování brutální vraždy. Na středu naplánovala vzpomínkový pochod. Ve Francii žije nejpočetnější židovská komunita v západní Evropě. Poslední dobou policie zaznamenává více útoků, které jsou směřovány na jednotlivce z této komunity. Židé jsou napadáni ve svých bytech, začali kvůli tomu měnit i svá bydliště.

Nejedná se o první vraždu v židovské obci v Paříži. Před rokem byla zavražděna důchodkyně Sarah Halimi. Dlouhou dobu policie případ nevyšetřovala jako nábožensky motivovaný. Teprve před měsícem byl ale přehodnocen.