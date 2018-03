Jako u Zemana! Na Berlusconiho u voleb skočila nahá aktivistka

Bývalý italský premiér volil v Miláně na severu země. Když vstoupil do volební místnosti, přišel ke stolečku volebních komisařů s občanským a voličským průkazem. Zpoza komise se vyřítila polonahá mladá žena a vylezla na stůl.

Na prsou měla napsaný vzkaz "Berlusconi, tvůj čas vypršel", na zádech pak jméno ukrajinského hnutí Femen, které proslulo podobnými protesty. Žena pak vykřikovala heslo, které měla napsané na prsou a střídavě také vyzývala lidi, aby Berlusconiho nevolili.

Italský politik se hned otočil a odešel pryč, ženu z místnosti vyvedla ochranka. Berlusconi se po chvíli k urnám vrátil a vhodil svůj hlas. Jednaosmdesátiletý politik je jedním z favoritů voleb, jím vedená středopravicová koalice dostává v průzkumech 34 až 37 % hlasů.

Pokud by vyhrál, nemohl by se Berlusconi stát premiérem, v tom mu brání soudní zákaz výkonu veřejné funkce platný až do roku 2019. Berlusconi už oznámil, že jeho kandidátem na premiéra by byl současný šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani.

Podobný útok zažil ve volební místnosti také český prezident Miloš Zeman. Před hlasováním v prvním kole prezidentské volby se před ním svlékla ukrajinská aktivistka Anželina Diašová. Na těle měla anglicky napsáno "Zeman - Putinova d*vka", stejné heslo i vykřikovala.

Ženu z místnosti vyvedla ochranka, prezident se po chvíli do volební místnosti vrátil a odvolil. Soud aktivistce uložil roční podmínku a vyhostil ji z České republiky.

