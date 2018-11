Jako ve středověku! Lidé na severu nemají přístup k pitné vodě

Pitná voda přímo z kohoutku je v dnešní době standard pro drtivou většinu Čechů. Přitom se stále najdou oblasti, kde si lidé musí vozit pitnou vodu z obchodů nebo od příbuzných. V Ústeckém kraji v části města Jiříkov zvané Filipov mají obyvatelé situaci ještě horší.



Do Filipova totiž není zavedený vodovod s pitnou vodou. Kvůli suchu nyní tamější obyvatelé pomalu přichází o přístup i k užitkové vodě. Tu normálně berou ze studní, které jsou však téměř prázdné. Problémy jsou kritické již od počátku září a zatím to nevypadá, že by se situace mohla v dohledné době zlepšit.



Místní si pomáhají různě. Pavel Sedláček musí kvůli praní prádla jezdit za příbuznými, podobně je tomu se sprchou. “Prádlo vozíme někdy k mým rodičům, jindy k rodičům mé ženy. Až dvakrát denně vyjíždím s barely pro vodu k mojí matce,“ popisuje Sedláček. Problémové je hlavně splachování záchodu. To obyčejně spotřebuje 6-9 litrů vody.



Podobné obtíže má minimálně dvacítka dalších domácností a to jsou jen lidé, o kterých Sedláček ví. Město si problém uvědomuje. Na svých stránkách zveřejnilo výzvu, aby se všichni, komu chybí voda, přihlásili na webových stránkách. Na výzvu odpověděl jak Sedláček, tak i jeho soused Jan Štefan.



Štefan má dům ve Filipově jako rekreační, rád by se tam však nastěhoval natrvalo. V tom mu ale problémy s vodou brání. Do redakce nám zaslal i snímek své studny. “Tenhle rok je opravdu kritický, je to jako ve středověku,“ popsal muž.

Studna Jana Štefana.



Ve Filipově se nachází i domov důchodců s 93 klienty. Jeho vedení zajistilo pitnou vodu tím, že čerpá a následně čistí vodu z několika studní. Na nedostatek si nestěžují, tedy pokud jim někdo neukradne čerpadla, jak se stalo letos v létě. “Museli jsme poté zavést cisternu s pitnou vodou, jinak jsme problémy neměli,“ řekl ředitel domova Jan Sembdner.



Podle současného starosty Michala Majáka se výstavba vodovodu poprvé řešila někdy kolem roku 1998. “Když se ve Filipově dělala kanalizace, tak majitelé problém s vodou ve svých studnách neměli a tak vodovod nechtěli,“ uvedl starosta. V roce 2004 pak byla dokončená I. etapa vodovodu a kanalizace za 68 milionů korun, která zahrnovala jen některé části města.



O vodovodu se opět jednalo v roce 2008. Město nechalo vypracovat projekt na odkanalizování a vodovod pro další části města, a to včetně Filipova. Náklady byly vyčíslené na 205 milionů.



“Požádali jsme o dotaci, protože město má padesátimilionový rozpočet a akci by samo nezvládlo. Bohužel z EU přišlo zamítavé stanovisko. Důvodem bylo, že město Jiříkov je akcionářem Severočeské vodárenské společnosti Teplice, která je propojena na francouzskou společnost Veolia,“ doplnil Maják.



Město tak musí vodovod postupně stavět dle svých možností, což ale není ani jednoduché, ani rychlé. “Uvažuji, že pokud nedostanu konkrétní informace o řešení do jara, tak budu investovat do vrtané studně. Ale to je nějakých 80 až 100 tisíc korun. Pokud to ale uděláme všichni, tak hrozí, že si budeme vzájemně odčerpávat vodu a nic se nevyřeší,“ zvažuje Sedláček.



Podle posledních údajů Ministerstvo zemědělství mělo v roce 2017 přístup k pitné vodě formou vodovodů 94,7 procenta Čechů. Češi v průměru spotřebují 89 litrů na den, čímž se řadí mezi státy s nejmenší spotřebou v Evropě.