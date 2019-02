Jako z filmu: Zloději se do trezoru banky prokopali tunelem

Případ jako z hollywoodského filmu řeší belgická policie. Zloději v Antverpách si do trezoru v bance vykopali tunel. Ukradli okolo třiceti bezpečnostních schránek, výše škody je zatím neznámá.

Proslulé diamantové centrum v belgických Antverpách oznámilo o víkendu na tísňovou linku, že se prý v budově spustil alarm. Když policie přišla na místo, dveře trezoru byly stále zajištěny, na první pohled se tedy zdálo, že k žádné krádeži nedošlo.

Jenže když se strážci zákona dostali dovnitř, zjistili, že v podlaze trezoru je díra, která vede až do kanalizace a chybí okolo třiceti bezpečnostních schránek, uvádí web ABC news.

Loupež to byla ale skutečně propracovaná. Podzemní tunel musel být podle policie vykopán z několika set metrů vzdáleného domu. Vedl do kanalizačního systému. Lupiči se museli plazit tunelem o průměru zhruba jeden metr. Kdykoliv je přitom mohla zaplavit voda. Následně pak museli ve velmi krátkém čase prokopat tunel až do trezoru společnosti BNP Paribas.

"Zkoumáme rozsah loupeže, momentálně nemůžeme poskytnout další informace," uvedla belgická prokuratura ve svém prohlášení. Policie nemá zatím žádné podezřelé.