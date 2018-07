Jako za války?! Pokud Židé chtějí košer maso, mají se registrovat

Židovská komunita v Dolních Rakousích zuří. Vládní pravicová strana chce uzákonit, aby se každý Žid, který si bude chtít koupit košer maso, registroval. To samé by mělo platit také pro Muslimy.

Ještě neuteklo ani sto let od války a už je na obzoru znovu náboženská a rasová segregace. Pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která je zároveň vládní stranou, chce, aby se Židi i Muslimové registrovali, pokud si budou chtít koupit košer nebo halal maso.

A tamní židovskou komunitu to po právu rozzuřilo. "Brzy budeme znovu nosit hvězdu na hrudi," rozčiloval se spolek židovských právníků s odkazem na žlutou Davidovu hvězdu, kterou nosili Židé v období nacismu.

Židé, kteří si budou chtít koupit košer maso, by se podle návrhu měli registrovat pod svým jménem. Píše to německý deník Spiegel. Musí mít potvrzení, že žijí v Dolních Rakousích a že jsou členy místní náboženské komunity. Podle toho by jim mělo být poskytnuto odpovídající množství masa – například 300 až 400 gramů na osobu týdně, jak navrhují ve Vídni, případně 1,25 kilogramů za týden, což odpovídá průměrné spotřebě masa v Rakousku.

Rakouská FPÖ už v minulosti nechvalně proslula řadou skandálů s nacistickým podtextem, teď se ale brání, že je v tom nevinně. "Tento návrh se datuje do roku 2017, kdy byl navržen sociální demokracií," uvedl mluvčí strany Alexander Murlasits. Podle něj nejde o náboženství, ale o ochranu zvířat.

Sociální demokraté kritiku odmítají. Podle nich byl původní návrh mířen na řezníky, nikoli na spotřebitele. Ti se měli registrovat, aby byla dodržována všechna pravidla ochrany zvířat. Rakouská lidová strana, která se Svobodnými tvoří koalici, během jednání odmítla návrh svého vládního partnera podpořit.

I když se obě techniky porážky provádějí bez předchozího omráčení, ve skutečnosti jsou určeny ke snížení utrpení zvířat, tvrdí židovští a muslimští obhájci. Zvířata se zabíjejí podříznutím a vykrvácením. Kritici ale pochybují, že je hala nebo košer porážka opravdu méně bolestivá než běžné postupy.

