Jaký vidíte čtverec? Další optická iluze ovládla sociální sítě

Profesor Akiyoši Kitaoka je psychologem, který se zabývá iluzemi a tím, jak přesně fungují. Působí na univerzitě Risumeiken v Kjótu. Během svého výzkumu také vytvořil velkou řadu uměleckých iluzí, díky kterým se proslavil po celém světě.

A nyní opět pobavil a překvapil své fanoušky na sociálních sítích. Během iluze pohybuje čtvercem po barevném podkladu, čtverec během toho zdánlivě mění barvu.

Jak už je jasné, jedná se o iluzi, čtverec ve skutečnosti svou barvu nemění a zůstává stejný, náš mozek se s tím ale vyrovnává po svém, jelikož se musí neustále vypořádávat s nejrůznějšími jevy, jako jsou perspektiva či vzdálenost.

A moving square appears to change in color, though the color is constant. pic.twitter.com/phzLNgfIZy