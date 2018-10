Jan a Renata se styděli chodit ven. Takhle jsou na tom rok po natáčení

Ve středu večer mohli diváci sledovat novou reality show O 10 let mladší. Jako první proměnou prošli manželé Renata a Jan, kteří se chtěli cítit znovu jako ve třiceti a přestat se za sebe stydět. Jak si svůj nový vzhled udrželi rok po natáčení?

Renata a Jan téměř nechodili do společnosti a izolovali se doma. Ven vycházeli jen na procházky s pejskem, nevídali se ale ani s přáteli. Za svůj vzhled se styděli a chtěli se znovu cítit lépe, aby už se neobávali zajít třeba na večeři.

A to se podařilo. Oba během měsíční kúry omládli a novou tvář i postavu se snaží stále udržet. "Daří se nám dobře. Jsme spokojení, myslím, že jsme to zvládli tak, jak jsme chtěli," popsala Renata. Vztah mezi nimi se ale prý nezměnil, naopak spíše zlepšil.

"Myslím, že si víc věříme, líp se cítíme, není v tom tolik studu a jsme odvážnější. A hodně si toho vážíme po měsíci odloučení. Teď už ale víme, že dokážeme všechno," shrnula Renata. I pro Honzu bylo odloučení náročné, po třech týdnech byl prý na dně. Chyběl mu kontakt s manželkou i s vnoučaty.

Připomeňte si, jak manželé čelili kritice veřejnosti:

Zatímco Renata uvítala operaci víček a facelift, Jan se prý těšil hlavně na nové zuby. "Já jsem nemohl jít nikam do společnosti. Protéza mi vždycky vypadla, byl jsem nešťastný, nemohl jsem do restaurace, bylo to pro mě psychicky náročné. Ani na zábavy jsme nechodili, protože jsem se bál," svěřil se.

Teď už ale bez problémů vyrazí mezi kamarády nebo dokonce na ples. Snaží se stále dodržovat jídelníček, který jim odborníci doporučili, a nosit oblečení, které jim radili. Jen se cvičením je to horší. "Manžel cvičí každý den, já moc nestíhám. Ale dostala jsem koloběžku, tak jezdím, a více chodíme se psem," uvedla Renata.

Kamarádi i rodina prý jejich proměnu přijali s nadšením. "Koukali na mě a ptali se, co všechno mi dělali. Všem se to líbilo, že jsem omládla," prohlásila Renata. "V práci poznali, že jsem se hodně změnil. Dřív mi říkali, že jsem zmuchlanej, teď že jsem vyžehlenej," dodal Jan.

Co dalšího manželé o své proměně prozradili? To se dozvíte na webu Nova.cz!