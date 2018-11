Jana s rakovinou čekala na ulici na smrt. Už má nový domov!

Jana měla ještě donedávna manžela a střechu nad hlavou, ze dne na den se jí ale obrátil život naruby. Manžel zemřel poté, co se při požáru domu nadýchal zplodin, a švagrová ji vyhnala na ulici. Ze seniorky, která trpí rakovinou plic, se rázem stala bezdomovkyně.

Až po medializaci celého případu se o Janu začali lidé zajímat. Do slovenských redakcí volali stovky čtenářů s tím, že jsou ochotni ženě pomoci. Nakonec se Jana dostala do Útulku svaté Alžběty ve Vrícku, kde dostala vlastní pokoj a sestry se o ni starají. Píše to portál cas.sk.

Přestože má Jana tři děti a několik vnoučat, nikdo jí celý měsíc nepomohl. Její potomci mají údajně sami existenční a zdravotní problémy. Důchodkyně jim prý nemá za zlé, že ji nechali na ulici. "Mám už jen jedno přání, vidět je. Nezlobím se," tvrdí.

Jakmile bude dokončeno dědické řízení, měla by Jana znovu dostávat starobní důchod. Ten chodí na účet jejího zemřelého manžela, který je zatím zablokovaný. V době, kdy žila na ulici, se prý snažila nikoho neobtěžovat. Jedla jen to, co jí lidé dali.

Rakovinou trpí Jana už 16 let, po vyhnání z domu si prý stihla vzít jen několik léků. "Mám po celém těle metastázy a nikdo nedokáže říct, kolik času mi zbývá. Žila jsem čestně, ale i tak jsem se dočkala konce, který nikomu nepřejem," zoufala si Jana. Snad teď bude mít její příběh alespoň o něco lepší konec.

Podívejte se na reportáž TV Markíza: