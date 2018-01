Jana šla s dětmi vypustit lampiony. Muž na ně hodil rachejtli!

"Šli jsme si pustit s rodinou lampiony štěstí v sedm hodin večer a někdo odpálil ohňostroj, který střelil rovnou do nás. Kdybych svou dceru nechránila tělem, toto by měla na tváři," sdílela fotografie nohou na sociálních sítích Jana ze slovenské Levoči, která utrpěla zranění, když své děti chránila.

"Ten ohňostroj mohl vpálit i Markovi do kočárku a zabilo by ho to! Měli jsme ale štěstí v neštěstí, neboť mým dětem se fyzicky nic nestalo. Natálka je na tom špatně psychicky, ale budeme jí pomáhat, jak jen umíme, aby to překonala," popsala žena.

"Bylo to pro nás strašné. Moje Natálka má trauma na celý život a já mám poraněné obě nohy. "Touto cestou chci pánovi poděkovat, že nám znepříjemnil poslední den v roce, " zakončila Jana.