Jana ztratila na narozeniny rodinu! Při nehodě jí zemřel syn i bratr

Místo toho, aby Jana slavila své narozeniny, oplakávala smrt milovaného syna Petra (26) a bratra Mira (42). Její manžel Jaroslav (48) zůstává v nemocnici v kritickém stavu. Muži doplatili na to, že si chtěli přivydělat, píše slovenský portál cas.sk.

Jana je naprosto zdrcená. "Tolik neštěstí v jedné chvíli... Celou noc jsem oka nezamhouřila. Měla jsem kolem sebe tři milované lidi a kdoví, jestli ještě vůbec uvidím aspoň jednoho živého," zoufá si žena, která se nedovede smířit s tím, že se jí život změnil v jediné vteřině.

Muži se v neděli večer vydali za prací do sousedního Rakouska. V autě, které směřovalo do Vídně, bylo celkem sedm lidí. Řidič dodávky najednou přejel do protisměru, kde narazil do svodidel, která auto odmrštila. Do něj pak narazili další řidiči.

Při nehodě na dálnici D1 u obce Beluša se zranilo všech sedm lidí, kteří v autě seděli. Podle Michala, který utrpěl jen lehké zranění nohy, mělo auto defekt. "Začalo se točit na cestě, pak jsem cítil, jak do nás narazilo auto. Probral jsem se, až když jsme stáli. Vylezl jsem ven oknem," popsal.

"Byla to příležitost, jak zabezpečit rodiny před svátkami. Radši měli zůstat doma," běduje Jana. Tragédie zasáhla celou rodinu. Po Mirovi zůstaly čtyři děti, po Petrovi syn. Jana se teď modlí, aby zůstal naživu aspoň její manžel, kterého čeká náročná operace.