Japonsko obnoví lov velryb pro maso. Opouští mezinárodní komisi

Lov velryb je mezinárodně zakázaný už 32 let. Japonsko si ale našlo cestu, jak zákaz obejít. Označení „lov pro vědecký výzkum“ znamenalo, že japonskými harpunami zemřelo nejméně 330 kytovců ročně. Teď se země vycházejícího slunce rozhodla z Mezinárodní velrybářské komise definitivně vystoupit.

"Od července 2019 bude Japonsko provádět komerční velrybářství v rámci svých teritoriálních vod a své výlučné ekonomické zóny a přestane odchytávat velryby v Antarktickém oceánu," uvedl japonský vládní tajemník Jošihide Suga.

Nečekaný krok Tokia vnímají sousední státy nejen jako zpátečnický, ale proti zájmu a společné snaze chránit oceány.

"Japonsko odmítá mezinárodní právo. To co se chystají dělat je pirátské lovení a to by mělo být odsouzeno mezinárodním společenstvím," uvedla Nicola Benyon z australské pobočky Mezinárodní humánní společnosti.

Japonsko, kde velrybí maso patří mezi klasické pokrmy, se hájí, že bude dodržovat pro lov kytovců směrnice komise. S moratoriem z roku 1986 se neztotožňují ani Norsko a Island - tyto země ale pokračovaly v komerčním lovu velryb, aniž by používaly vědu jako výmluvu.