Japonsko zasáhla pekelná vedra. Bylo přes 41 °C, zemřelo 44 lidí

Japonsko se v těchto dnech potýká s nebývale vysokými teplotami. V pondělí naměřili na předměstí Tokia 41,1 °C. Vedra si už od začátku měsíce vyžádala přes 40 lidských životů. Meteorologové očekávají v následujících dnech jen mírné zlepšení a teploty by se nadále měly pohybovat nad 35 °C.

Podle meteorologů mohou za neobvykle vysoká vedra v Japonsku dvě oblasti vysokého tlaku vzduchu, které se nad ostrovy zdržují. Teploty jsou díky nim až 12 stupňů nad dlouhodobým průměrem pro toto roční období. Na předměstí Tokia naměřili v pondělí 41,1 °C, v samotné metropoli to bylo "jen" 39 °C.

Podle televize CNN vedra od 9. července zabila 44 lidí. Jen tuto sobotu mělo počasí 11 obětí. Kromě severu ostrova Hokkaidó předpovídají japonští meteorologové, že teploty ve zbytku země zůstanou nad 35 °C. To s sebou nese velká zdravotní rizika.

Meteorologové proto nabádají lidi, aby hodně pili, vyhýbali se přímému slunečnímu svitu a využívali klimatizaci. To ale bude problém. Japonci na takto vysoké teploty nejsou zvyklí, a proto většina veřejných budov klimatizací vůbec vybavena není. Podle CNN má klimatizaci jen 42 % základních a středních škol.

Vlny veder mohou mít mnohem více obětí, než udávají oficiální čísla. "Starší lidé trpí nemocemi, kupříkladu astmatem nebo srdečními obtížemi, jejich zdravotní stav se bude kvůli počasí zhoršovat," varoval odborník webu AccuWeather Joel Myers.

Myers upozornil, že vlna veder si může vyžádat stovky životů. Kromě starších lidí jsou ohroženi třeba také řidiči, protože v horkém počasí jsou šoféři více nepozorní.

Podle agentury Reuters je mezi oběťmi šílených veder i žák základní školy, který zkolaboval na školním výletě v parku po asi 20 minutách chůze.

V historickém městě Kyotu museli kvůli vedrům zrušit tradiční festival. Po sedm dní v kuse teploty neklesly pod 38 °C. Média upozorňují také na to, že za dva roky má Tokio hostit olympijské hry. Soutěžit v takovýchto teplotách by bylo pro sportovce utrpení a hry by byly nebezpečné jak pro sportovce, tak pro diváky.