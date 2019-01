Jarní detox: Takhle zdravě shodíte přebytečné kilogramy! NÁVOD

Pokud jste zvyklí jíst maso denně, určitě to omezte, a to rovnou úplně. K jarnímu detoxu maso totiž vůbec nepatří. Pamatujte na své zdraví. Dopřávat si maso od pondělí až do neděle není vůbec dobré. Z masa pak máte nadměrné množství bílkovin, díky nimž se v těle usadí takzvané odpadní látky, které se shazují jen těžko. Volte raději jiné jídlo.



Jestli na něco můžete vsadit, je to zelenina. Té je na jaře požehnaně. Nemusíte ji jíst syrovou. Využijte toho, že si můžete udělat polévku nebo salát. Polévek je nespočet druhů jako brokolicová nebo květáková. Zeleninu si ale můžete i upéct nebo rozmixovat. Jako příloha nezklame třeba ani mrkvové pyré. Jarní cibulku můžete osmažit na másle a posypat jí brambory. Mezi další jarní pochutiny patří pečený chřest, ke kterému si můžete vyrobit holandskou omáčku.







Samotná zelenina není pro každého chutná, proto je možné si ji dochutit. Použít můžete kromě pepře a soli nejrůznější ořechy nebo bylinky. Jaro přímo vyzývá k tomu si udělat pampeliškový salát. Je samozřejmostí, že byste se během detoxu neměli dotknout ani kapky alkoholu. Zapovězené by mělo zůstat i kafe.



Při detoxu je nesmírně podstatné dodržovat pitný režim. Nebojte se vypít dva litry vody denně. Pokud jste předtím jedli hodně masa, dá se očekávat, že po přechodu na zeleninu budete mít hlad. I proto je kromě pravidelného pitného režimu důležitá i pravidelná strava. Snažte se jíst co tři hodiny, jinak vám bude zle od žaludku.







Změna jídelníčku není to jediné, co se při detoxu dělá. Jezte pomaleji a sousta si vychutnávejte déle než je pro vás obvyklé. Choďte více ven a na výlety. Nezapomeňte žít a dýchat čerstvý vzduch, tak abyste se cítili spojeni s jarem. Uvědomte si, že v dnešní hektické době máte blíž k tomu si uhnat infarkt, a to nechcete. Po jarním detoxu budete jako vyměnění a nebude se to týkat jen váhy.