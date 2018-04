Jaro je tady, motorkáři vyrážejí ven. A bohužel umírají

Jarní počasí posledních dní většinu lidí těší, odhazují teplé kabáty, šály i čepice a užívají si sluníčka. A platí to i pro majitele motorek, kteří po zimní pauze ve velkém vyrážejí na silnice.

Start motorkářské sezóny má každoročně bohužel i odvrácenou stránku - smrtelné dopravní nehody. A letošek není výjimkou. Dokazují to i dva čtvrteční případy.

Nejprve ráno zahynul u Bělé na Semilsku teprve sedmnáctiletý mladík. Podle prvotních informací to vypadá, že teenager se před zatáčkou snažil předjíždět.

Jenže v tu chvíli zpoza ohybu vyjelo v opačném směru auto, s nímž se mladý motorkář srazil. Přivolaní záchranáři se ho pokoušeli oživit skoro hodinu, ale neuspěli.

Druhý motorkář ve čtvrtek zahynul u Cotkytle na Orlickoústecku v sedm hodin večer. I tady lékaři desítky minut bojovali o jeho život, ale také marně. Hasiči upozorňují, že do tohoto úseku bohužel vyjíždějí velmi často. "Silnice je plná zatáček a je velmi zrádná a láká motocyklisty," varují.





Podobně tragická byla sobota před dvěma týdny. To nejprve v Krčkovicích na Semilsku zahynul motorkář, který vyjel mimo silnici a narazil do skály. Muž zemřel, jeho spolujezdkyni převezl vrtulník do nemocnice.

Druhý motorkář zahynul v Sytnu na Tachovsku. V zatáčce vjel nejprve do protisměru, pak narazil do betonového obrubníku a následně do oplocení rodinného domu.