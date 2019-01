Jaro v Ulici: Dohromady se dá dvojice, u které to nikdo nečeká!

Letošní jaro bude v Ulici opravdu hodně pestré. Těšit se můžete na nové postavy, návrat starých známých, ale i velké zvraty v životech oblíbených hrdinů. Přečtěte si, co vás v nejbližších týdnech čeká.

Magda

Magda (Veronika Čermák Macková) je Terezina (Patricie Solaříková) spolužačka z pedagogické fakulty. Potkaly se po letech na třídním srazu v době, kdy Magda řešila, co se sebou. Ze soukromého gymnázia ji ředitel vyhodil pro ztrátu důvěry, tu ale ztratila spíš ona v něj, když zvýhodnil dítě sponzora školy. Magdě její zásady zkrátka někdy podrážejí nohy, ale to neznamená, že se jich vzdá. A tak hledá nové místo. Po Davidovi (Matouš Ruml), který odešel učit do Rakouska, je jedno volné na místním gymnáziu a Magda ho získá.

Do Peškova domu v Ulici se přistěhuje jen s klavírem a krabicí křiklavého oblečení. Magda je totiž barvoslepá, ze svého handicapu si ale udělala životní styl. Její život je ovšem mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. Nové lidi ani prostředí si nepřipouští snadno k srdci, seznamuje se složitě, Ulice i škola jí ale brzy přirostou k srdci. I díky kolegovi Otíkovi a sousedce Anče (Ljuba Krbová), která v ní najde téměř dceru. A ona se zase zalíbí mladému Jirkovi Hložánkovi (Ondřej Havel), ale i Mikimu Seidlovi (Vašek Matějovský), kteří se vsadí o to, kdo ji sbalí. Tak který to bude?

Podívejte se na poslední okamžiky Patricie Solaříkové v Ulici:

Peškovi

Blanka s Evženem (Linda Rybová a Martin Finger) si k sobě opatrně hledají cestu. Dvě osobnosti silně poznamenané ranami osudu, přesto tak rozdílné. Zatímco abstinující alkoholik Evžen se ze svých bolestí už díky Peškovým dostal, Blanka, které odešel manžel za mladší milenkou, jim stále podléhá a hledá útěchu u kamaráda Patrika (Jiří Hána).

Už tak složitou cestu ke vztahu Evženovi a Blance komplikuje i odlišné sociální zázemí. Evžen má jako vysloužilý fotbalista a správce domu dojem, že na vzdělanou zubařku Blanku nestačí. Ona přitom potřebuje jediné – skutečného chlapa! A tím Evžen je.

Blanka má před sebou ale ještě jeden nelehký úkol: vytvořit nové zázemí pro své pubertální děti Adama a Kristýnu (Vojtěch Machuta, Sára Korbelová) a postarat se jim o co nejsnazší přechod z rodné Jihlavy do Prahy.

Pešek (Rudolf Hrušínský) je rád, že si k sobě se sestrou Marií (Jitka Smutná) po letech našli cestu. Její čilá povaha se ale od jejich mladých let příliš nezměnila, a tak si s jejími podnikavými nápady ještě dost užije nejen on, ale i rozvážná Amálie (Dana Syslová).

