Jaroslav měl vrahovi pomáhat svázat oběti! Odsedí si 10 let

Deset let za mřížemi. Tolik si má odsedět Jaroslav Topinka, který podle obžaloby pomáhal vrahovi manželů z chatové osady na Ústecku. Šlo o zvlášť brutální případ, který tehdy vyděsil nejen obyvatele Ústí nad Labem.

Vražda otce a matky a znásilnění dvou jejich nezletilých dcer. Tragédie z letošního ledna se stala v tomto domě a svědkem všeho byl Jaroslav Topinka. Spolu se svým známým rodinu nejdříve napadli. Topinka podle obžaloby pomáhal vrahovi Miroslavu Benákovi svazovat oběti. Samotný vrah se po činu zastřelil. Motiv Topinkova činu byl podle znalců čistě zištný.



"Čin spáchal a odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti roku," vynesl verdikt soudce Roman Felzmann. Státní zástupce byl s rozsudkem spokojený, obhájce už však ne.

"Trestný čin loupeže má určité znaky, které nebyly naplněny v tomto konkrétním případě. Pan obžalovaný tam nešel s úmyslem zmocnit se cizí věci, to je ten problém," uvedl obhájce Jan Humplík.

Státní zástupce navrhoval pro Topinku trest 10 až 11 let za mřížemi. Obhájcův návrh zněl pět až šest let. Odvolával se na to, že Topinka se policii sám přihlásil.

Dnešní rozsudek zatím není pravomocný. Obě strany musí teprve zvážit, zda podají odvolání. Podle obhájce Topinky je to ale dost pravděpodobné.