Nebuďte podrazáci, zvolte silného lídra, poradil Zeman ČSSD

Prezident Miloš Zeman dnes nabádal na sjezdu v Hradci Králové sociální demokraty, aby neodcházeli do opozice, ale aby vyjednávali s hnutím ANO o novém kabinetu. Osobně však prezident soudí, že ČSSD by neměla požadovat vládní křesla, jen pozice náměstků.

"Moje doporučení zní, nechcete-li upadnout do zapomenutí, pracujte," řekl delegátům sjezdu Zeman. Pokud by se ČSSD rozhodla pro opoziční roli, mohly by její preference podle prezidenta klesnout pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory.

Zeman, ač zdůraznil, že on vládu nesestavuje, potvrdil, že hnutí ANO Andreje Babiše zájem o spolupráci s ČSSD má a na její postoj čeká. Pravda je i ta, že ANO má i další dva možné partnery, podotkl prezident. Informoval, že s předsedy SPD Tomiem Okamurou a KSČM Vojtěchem Filipem se setká příští týden. Ještě dnes večer má prezident schůzku s Babišem.





Za výrazný pokles preferencí ČSSD může podle Zemana především to, že strana neměla výraznou tvář na postu předsedy. Nepřímo zmínil bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, který loni několik měsíců před volbami opustil funkci předsedy strany. Zeman ve svém vystoupení doporučil sociálním demokratům, aby si vybrali do svého čela osobnost, a ne nudnou úřednickou bytost.



Zeman delegátům sociálnědemokratického sjezdu řekl, že jeho vysvětlení setrvalého poklesu je pro ně možná zjednodušující, ale je přesvědčen o tom, že je pravdivé. Veřejnost totiž podle něj zná u každé strany v podstatě jen předsedu. Ten buď voliče dokáže strhnout, nebo je naopak odpudivý, nemá charizma, řekl.



"Protože nechci mluvit konkrétně o osobě Bohuslava Sobotky, dovolte mi, abych zvolil Miroslava Kalouska," zmínil Zeman bývalého šéfa TOP 09. Kalouska poté označil za odpudivého bývalého předsedu strany z pravicové části spektra. "Jinými slovy, dostali jste sedm procent především proto, že ve vašem čele nestála osobnost," podotkl prezident.







Zeman jako příklad zmínil francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který zvítězil jako osobnost a o jeho okolí voliči nic netušili.



"V úzkém kruhu členů jakékoliv politické strany známe klíčové funkcionáře, ale znají je i voliči? Ti znají většinou jen předsedu a nikoho jiného," řekl. Varoval ČSSD, že pokud si znovu zvolí úřednickou bytost do čela, nezíská voliče.

Na závěr svého přibližně pětadvacetiminutového projevu Zeman ČSSD kladl na srdce, aby nebyla stranou podrazáků a také aby se nezbavovala názorových odpůrců, protože se tím prý jen oslabí.