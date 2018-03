Je konec zimy konečně tady? O víkendu se oteplí až o 20 stupňů

Zatímco ještě dnes teploty na Šumavě klesaly až k -20 a v nížinách i k -12 stupňům, o víkendu by mělo přijít oteplení. Měřit bychom mohli až 12 stupňů. V noci ale mrazy budou pokračovat.

I když už to před čtrnácti dny vypadalo, že jaro je konečně tady, zima a tuhé mrazy posledních dní nás vyvedly z omylu. Druhý pokus bude mít jaro už o tomto víkendu a příjemné teploty by měly vydržet i během příštího týdne. Sněžit už by mělo jen minimálně.

V noci ze středy na čtvrtek teploty na některých místech v nížinách klesaly i k -12 stupňům, mezi -6 až -7 stupni by v noci mělo být také v pátek a o víkendu. Příští týden už budou teploty v noci klesat jen k -1 až +3 stupňům. Přes den by mohlo být až 12 stupňů.

Čtvrtek

Dnes bude oblačno až polojasno, na jihovýchodě a východě zpočátku až jasno. Od severozápadu další přibývání oblačnosti a v Čechách odpoledne a večer místy sněžení, pod 400 m i srážky smíšené nebo dešťové. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C. Zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, bude večer slábnout.

Pátek

V pátek bude zataženo až oblačno, zpočátku na východě až polojasno. Místy, na východě ojediněle, sněžení. Během dne pod 500 m srážky smíšené nebo dešťové. Později odpoledne a večer ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, ojediněle tvorba náledí, na Moravě a ve Slezsku -2 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Mírný západní, postupně severozápadní vítr 2 až 6 m/s bude slábnout.

Sobota

Začátek víkendu bude polojasný až oblačný. V noci a ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, ojediněle kolem -7 °C, ojediněle tvorba náledí. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C. Zpočátku slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, postupně mírný jihovýchodní 2 až 6 m/s.

Neděle

V neděli bude polojasno až oblačno, zejména na Moravě místy zataženo nízkou oblačností a ojediněle slabé sněžení nebo mrholení, zpočátku i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, na západě a jihozápadě Čech a ojediněle i jinde kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, v Čechách místy až 12 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, bude večer slábnout. Na západě a jihozápadě Čech vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

Pondělí

Na začátku příštího týdne bude oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno. Postupně od západu místy déšť nebo přeháňky, nad 800 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Zpočátku slabý proměnlivý vítr, postupně mírný západní až severozápadní 2 až 6 m/s.

