Je mi 15, tvrdil dospělý migrant. Spolužačku obtěžoval zprávami

Na podivného spolužáka upozornili studenti střední školy v britském Ipswichi. Mladíkovi má být údajně 15 let. Podle spolužáků má ale na facebooku fotografie, kde má narostlou bradku, chlupatou hruď a v ruce láhev s pivem.

Mladík do školy nastoupil v září. Rodiče podivný spolužák jejich dětí vedl k tomu, že své ratolesti ze školy začali odhlašovat. Chlapec původem z Íránu tvrdí, že je mu 15 let a chodí do 11. třídy. Podle spolužáků tomu tak ale není.

Teď navíc vyplavalo na povrch, že si na jeho chování stěžovala jedna ze spolužaček. Učitelům se svěřila s tím, že se jí nelíbí, že jí mladík posílá SMS zprávy, v nichž se ptá, jak se dívka má a kde bydlí. Ale protože ve zprávách nebyl sexuální podtext, učitelé jen žáka upozornili, že studentka o jeho zájem nestojí.

Podle listu Daily Mirror mladík nejprve žil v Německu, odkud se přestěhoval do Velké Británie. Spolužáci ale nevěří tomu, že je mu patnáct, jak sám opakovaně tvrdil. Student měřil 185 centimetrů a na jeho tváři bylo patrné, že mu rostou vousy.

Spolužáci dokonce našli facebookový profil, na kterém nápadně podobný muž stejného jména měl na fotografiích v ruce pivo, na tváři bradku a rozepnutá košile odhalovala chlupatý hrudník. Majitel profilu o sobě prozradil, že před odjezdem do Německa studoval v Íránu architekturu.

Profil už z facebooku zmizel. Stejně tak mladík ze střední školy v britském Ipswichi. Když spolužáci sdíleli fotku na sociálních sítích s otázkou, jak je možné, že s nimi chodí na hodiny matematiky třicetiletý muž, přestal student do školy chodit.

"Jak sem začala chodit, říkali jsme si, že vypadá o hodně starší. Na tváři měl patrné vousy. Nosil brýle, ale vypadalo to, že je to schválně, aby vypadal mladší. Všichni se ho ptali, kolik mu je, ale on pořád říkal, že patnáct," řekla jedna ze spolužaček.

Škola nahlásila případ britskému ministerstvu vnitra. To odmítlo případ komentovat, protože se k jednotlivým kauzám nevyjadřuje. Podle zdrojů Daily Mirroru ale případ bere velmi vážně.