Je mu 47 let, 34 měl strávit za mřížemi. A už tam je zpátky!

Teď tu máme případ, který dokládá, že někteří lidé jsou nepoučitelní. Policisté z Hradce Králové dopadli zloděje, který kradl v obchodě s potravinami. Pak vyšlo najevo, že je teprve měsíc podmíněně propuštěný z vězení. Je mu 47 let a celkem už byl odsouzen do vězení na 34 let a 5 měsíců.

Sedmačtyřicetiletý Roman Olah strávil za mřížemi dvě třetiny svého života. Celkem ho soudy poslaly do vězení na 413 měsíců. Kdyby si odseděl vše do posledního dne, musel by nastoupit trest už v necelých 13 letech.

reklama

A Olah se během policejní eskorty předváděl dnes. K soudci ho policisté přivedli poté, co v sobotu nad ránem kradl ve večerce.

"Slyšel ho syn, bydlí tady nahoře, volal policii, ten chlap byl zfetovaný, chtěl ukrást nějaký alkohol, to ale nestihl, chytili ho policajti přímo při krádeži, z kasy vytáhl 184 korun," popsal majitel obchodu Miloslav Hofman.

Pro policisty tím ale problémy s 26krát odsouzeným Olahem teprve začaly. Začal totiž simulovat psychickou poruchu. Lékaři na psychiatrické klinice ale vzápětí odhalili, že duševní poruchu jen předstírá a poslali ho zpátky do cely.





Recidivista chtěl ale do nemocnice stůj co stůj, a tak s jídlem, které dostal, snědl i plastový obal. Ten mu lékaři v nemocnici z těla vytáhli a znovu putoval do cely.

Policisté ho chytili přímo v obchodě, který vykrádal. Před soudcem ale nevypovídal. Soudce ale notorického recidivistu poslal do vazby, aby nemohl dál pokračovat v porušování zákonů.

Na svobodě byl Olah od Vánoc, za tu dobu podle policie kradl hned třikrát. Hrozí mu další tříletý trest za mřížemi. To by bylo celkem jeho 29. odsouzení, během zlodějské kariéry totiž stihl ještě dva tresty v Německu.