Je schizofrenní! pustila se Pavlína do Lukáše. Řekla, proč se ho bála

Ve středečním díle Výměny manželek jste viděli rodinu z Brna, kterou tvoří Dáša (43), její přítel Lukáš (33) a dcera Míša (3). Na druhé straně jste se seznámili s Pavlínou (45), Andřejem (45) a dcerami Anetou (16) a Laurou (10), kteří žijí v obci Hrčava na východě republiky.

Pavlína si deset dní v Brně protrpěla. "Snažila jsem se to z hlavy co nejdřív vytěsnit. Nebyl to pro mě hezký zážitek," přiznala. Nic pozitivního jí prý Výměna nedala, spíš ji stála spoustu nervů. "Člověk na druhé straně mi nesedl a já jsem z něj měla celou dobu špatný pocit a doslova jsem se ho i bála, nevěděla jsem, co mám od něj čekat," svěřila se.

Stalo se jí prý poprvé, že by domů přišel někdo zkouřený trávou. "Já jsem se s tím nikdy nesetkala. Nevím, jak se ti lidi chovají – jestli mi ublíží, nebo neublíží. Vadilo mi také jeho chování – dvě hodiny se choval jako mílius, najednou se kvůli nějaké drobnosti zakabonil a potom zase otočil o 360 stupňů, smál se a všechno bylo v pořádku. Připadalo mi, že je nějaký schizofrenní," myslí si Pavlína.

Jediné pozitivní chvilky pro ni v druhé rodině byly, když se mohla setkat s Dášinou starší dcerou Katkou. Jenže to musela dělat tajně! "Bez ní a bez jejího přítele bych to tam snad ani nevydržela. Když se to Lukáš dozvěděl, tak se mu to příliš nezamlouvalo. Asi tušil, že mi na něj řekla Katka takové informace, že jsem zvažovala, že raději půjdu na hotel," vzpomínala.

To Andřej si Výměnu docela užil, byla to pro něj poloviční dovolená. A takové desetidenní prázdniny to byly také pro děti. "Ta mladší si to užila a říkala, že by tak chtěla žít pořád. Jenže se to odrazilo i na škole – byly pětky i poznámky. Musela jsem ji vrátit zpátky do reality," postěžovala si Pavlína.

Po Výměně se u nich prý všechno vrátilo do starých kolejí. Malá změna ale přece jen nastala. "Poprvé za 11 let jsme měli nastrojený stromek a celé svátky byl doma, za to jsem ráda," svěřila se žena. Mrzí ji ale, že manžel musí být od rána do večera v práci a ona je sama doma. "Naštěstí už to není tak jako kdysi, když jsem byl celé soboty i neděle v práci. Ale zase dělám i doma, což manželka taky nadává," smál se Andřej.

Práce kolem nového domu je totiž pořád spousta. "Věřím, že v budoucnu, až se konečně všechno dodělá, bude sedět na zápraží, hladit kočku a vzpomínat na to, jak to kdysi bylo strašné pořád být jen v práci," doufá Pavlína. Jedním dechem ale dodala, že nic není jisté. Může se totiž klidně stát, že dům prodají a začnou někde jinde úplně od nuly. "Naskytla se nám možnost koupit skvělý pozemek úplně na samotě v lese. Ale koupil ho někdo jiný, takže budeme čekat na další příležitost. Už jsme spolu postavili tři domy, tak proč ne čtvrtý?“ nadhodila.

S druhou rodinou v kontaktu nejsou. "Dozvěděl jsem se na Dášu taky spoustu informací, které mi tady neřekla a které jsem se dozvěděl až posléze od Pavlíny. Byla to určitá přetvářka," zakončil Andřej.

