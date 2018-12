Je to definitivní! Politikům vzrostou platy. Podívejte se o kolik

Platy vrcholných politiků vzrostou v příštím roce o devět procent, původně to přitom mělo být až o pětinu. Základní měsíční plat například poslance a senátora se zvýší o 6500 korun na 82.400 korun místo na 90.600 korun.

Senátní hospodářský výbor doporučoval navýšení o 10,5 procenta v příštím roce. Základní plat zákonodárce by se tak zvýšil na 84.000 korun měsíčně. V přespříštím roce by činil 87.300 korun, pokud by i pro rok 2020 zůstal zachován základ pro výpočet platové základny pro příští rok.

Podle předsedy výboru Vladislava Vilímce (ODS) by to zabránilo skokovému nárůstu platů politiků v roce 2020 i tomu, že Parlament bude možná koncem příštího roku platy znovu řešit. Tomáš Czernin (TOP 09) to označil za "nedůstojné populistické divadlo".

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Prezident

2018 - 252.800 Kč

2019 - 274.500 Kč

Předseda parlamentní komory, premiér

2018 - 203.600 Kč

2019 - 221.200 Kč

Místopředseda vlády

2018 - 174.800 Kč

2019 - 189.900 Kč

Místopředseda parlamentní komory a ministr

2018 - 144.700 Kč

2019 - 157.100 Kč

Předseda parlamentního výbory, komise, delegace

2018 - 106.700 Kč

2019 - 115.900 Kč

Poslanec a senátor

2018 - 75.900 Kč

2019 - 82.400 Kč