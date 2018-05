Je to flákač, tvrdí Vendula o šéfovi. Fekálie si vytíral i z očí! VIDEO

Už dnes večer budou mít diváci TV Nova možnost sledovat další díl úspěšné reality show Utajený šéf. A bude se opravdu na co dívat! Obchodní a marketingový ředitel Petr Benáčan zažil tvrdý střet s realitou. Z vyvoněné kanceláře rovnou mezi fekálie.

Firma, do které se diváci podívají, se stará o čistotu mobilních toalet. Zvládne to šéf fyzicky? Ustojí nepříjemný zápach všude kolem?

Jednou z tvrdých zkoušek bude pro Petra umývání záchodků a sprch po festivalu. Pod dohledem laskavé, ale velmi přísné Venduly absolutně nestíhal a pořádně se zapotil. Diváci uvidí nejen problémy Petra se zápachem, ale také to, jak vůbec nezvládne tempo svých podřízených.

Nakonec si vysloužil i tvrdou kritiku od Venduly: "Já mám dojem, že je to trošku nemakačenko a víc flákač, ale kdybychom mu pomohli, tak by to bylo snad dobrý," řekla.

Utajeného šéfa sledujte každou středu ve 20:20 na Nově! Poslední díl si můžete pustit zdarma na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.