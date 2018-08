Je to jinak, tvrdí svědkyně o bitce v Dubí: Není to hrdina, praštil ženu

Vše měla začít potyčka dvou dětí v brouzdališti. Podle matky jednoho z dětí mělo druhé dítě to její topit. Když přiběhla do bazénku, podle vlastních slov druhé dítě odstrčila a to své z vody vytáhla. V té chvíli ale měla přiběhnout druhá z matek a začít té první sprostě nadávat.

Hádka podle svědků rychle přerostla v bitku, vyprovokovat ji měla matka dítěte, které údajně topilo to druhé. Na pomoc napadené ženě přiběhl 25letý David M. Druhé ženy se měla zastat skupina několika lidí, která měla mladíka brutálně zbít.

Skončil s polámanými žebry a pohmožděninami v nemocnici.

Lidé na sociálních sítích okamžitě začali mladíka oslavovat jako hrdinu, starosta Dubí dokonce avizoval, že budou zvažovat nominaci na cenu Michala Velíška, která se uděluje za mimořádně statečné činy.

Nyní se ale objevila svědectví žen, které podle prvotní verze útok vyprovokovaly. Podle nich bylo všechno úplně jinak, než uvádějí média. Děti si prý v brouzdališti normálně hrály a stříkaly na sebe vodu. "Byl tam s nimi starší syn od mojí kamarádky, který na ně dával pozor, my jsme na ně z deky také koukaly,“ popsala pro web Romea.cz žena, jejíž syn měl topit druhé dítě.

V tom prý do brouzdaliště vběhla matka druhého chlapce a vrhla se na syna citované ženy. "Chytla ho za ramena, začala s ním třást a do obličeje mu začala řvát, že už ho má plné zuby, že ji se*e, praštila s ním do vody. Pak teprve zvedla svého chlapečka. Řekla, že ho měl držet za krk a držet mu hlavu pod vodou," popsala zpovídaná.

Sama se do brouzdaliště rozběhla, aby ženě řekla, že je to nesmysl, že tříletý kluk takové věci nedělá. "I kdyby to udělal, měla mi to říct, já bych si to se synem vyřídila. Začala na mě řvát, že mám držet hubu," tvrdí žena.

Dědeček údajně topeného chlapečka se prý vnuka ptal, jestli mu chlapec ublížil. "On řekl, že ne, že si hráli a cákali na sebe vodu," dodává svědkyně. Následně se do věci vložila její kamarádka. "Ptala se, proč ještě mluví, když mi ona šáhla na dítě, proč není zticha," popisuje žena. Hádka vyústila v bitku, právě kamarádku viní policie z výtržnictví.

Pak viděla, jak z druhé strany koupaliště utíkal David M. a skočil do bazénu. "Skočil kamarádce za záda, chytil ji za ramena a praštil s ní. Ona letěla na okraj bazénku. Potom ho nejspíš praštila, on do ní strčil znovu. Pak přišel její bratr a tahal ji z bazénku ven. Nemůžu říct, kolik lidí mladíka mlátilo, jestli ho někdo držel. Nevím, jestli tolik dostal, šel normálně po svých. Tekla mu krev. Hrdina, proč jako hrdina? Že praštil se ženskou?" rozčilovala se matka dítěte, kvůli kterému k potyčce došlo.

Když přijeli na místo policisté, údajně vůbec nechtěli vyslechnout obě strany. Mluvili jen s matkou dítěte, které mělo být topené. "Tvrdila, že mého syna jen dala na stranu. To už jsem se neudržela a šla se jí zeptat, proč kecá. Ona s ním hodila jak s hadrem, lekla jsem se, že se praštil hlavou o kraj bazénu," tvrdí svědkyně.

"Ona to vyprovokovala, byla sprostá, nadávala nám. Myslím si, že ji vytočilo, že po sobě lidé stříkali vodu. Ten pán se do toho vůbec plést neměl, pokud ji chtěl dát na stranu, neměl do ní strkat. Pro mě žádný hrdina není, nemuselo k tomu vůbec dojít, kdyby ona byla normální,“ tvrdí další ze svědkyň.

Incidentem se zabývá policie. Město Dubí už zavedlo některá nová opatření – na koupaliště nainstalovalo bezpečnostní kamery a pro přespolní několikanásobně zvýšilo cenu vstupného.