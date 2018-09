Je to peklo, tvrdí Karel z Lásek. Rodina bojuje s penězi i časem

Tereza s Karlem jsou spolu už od střední školy a láska jim vydržela dodnes. Než se přihlásili do Malých lásek, měli doma už tři dcery. Napočtvrté doufali, že by to mohl být chlapeček. Z porodnice domů si ale odvezli další holku. Jak dnes rodina žije?

Tereza poprvé otěhotněla už v osmnácti letech. Na tak mladou a nevybouřenou dvojici ale bylo dítě poměrně velké sousto, což vedlo k několika rozchodům. Vždy k sobě ale znovu našli cestu a společně teď mají čtyři děti.

Od narození malé Amálky se toho prý spoustu změnilo. "Přestěhovali jsme se zpátky do Liberce, děti jsou v nové škole," řekli manželé. Karel má nové zaměstnání a do práce už začala chodit také Tereza.

Časově i finančně je to ale pro rodinu hodně náročné. "Co dítě, to hypotéka. Za odpoledne musí člověk stihnout všechno -udělat úkoly, uvařit, připravit děti na druhý den do školy. To je takový koloběh," popsala denní rutinu Tereza.

I když je toho na manžele hodně, nestěžují si. Jen Karel si občas posteskne, že je sám mezi pěti ženskými. "Rád bych řekl, že je to peklo, ale to bych se opakoval. Né, všechny je miluju, tak to musí nějak jít," vysvětlil Karel.

Manželé také prozradili, jestli ještě plánují chlapečka?

