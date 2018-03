Je to vážně on? Seriálového herce ženy milovaly, teď je k nepoznání

O mužích se říká, že zrají jako víno. A o tomto šedivém pánovi to platí dvojnásob! Poznáte, která světově známá hvězda se po letech objevila na pódiu?

Od 70. až do 90. let byl seriálovou ikonou a statisíce žen po celém světě ho milovali. Řeč je o herci Patricku Duffym (69). Víte, kdo to je? Možná ho máte spíše spojeného se jménem jeho seriálové postavy Bobbyho Ewinga z Dallasu! Proslavil se také rolí tatínka Franka v seriálu Krok za krokem.

Teď se herec po letech znovu ukázal v televizi, a to rovnou v německé televizní show Willkommen bei Carmen Nebel. A překvapil nejen diváky, ale také zpěvačku Mireille Mathieu (71), se kterou před 35 lety nazpíval duet Together We’re Strong. Ta totiž nečekala, že by se americký herec mohl v Německu objevit. Slavnou písničku si spolu střihli i teď.

Patrick byl ale k nepoznání! Dříve tmavou hřívu vlasů nosí dnes šedivou a krátký sestřih vyměnil za ohon. Ani vrásky mu na kráse nijak neubraly. Co říkáte?





