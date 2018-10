Šílená kontrola policie: Nezná zákony a zkouší to na lidi! VIDEO

Podivuhodné setkání s policejní hlídkou popsal na facebooku Petr V. Muž zákona po něm v pražském metru údajně chtěl občanku a tvrdil, že je to běžná kontrola. A pak se začaly dít věci.

"Když jsem se zeptal z jakého důvodu, tak blekotl běžná kontrola. Tak jsem si vytáhl mobil a začal jsem natáčet s tím, že jsem byl zvědavý, co to běžná kontrola znamená. Nejprve jsem mu řekl, že je slušnost pozdravit a dle zákona o policii musí mít důvod," popsal Petr V.

Policista pak prý využil "kouzelnou" formulku, že je muž podobný hledané osobě. Na doplňující otázkou, které konkrétně, ovšem už jen zopakoval, že jde o běžnou kontrolu.

"Jeho kolega mě poprosil, ať nenatáčím, že mu to vysvětlí. Když jsem to vypnul, řekl: "Michale, žádná běžná kontrola neexistuje, to nemůžeš." Otočil se na mě, omluvil se a popřál hezký den," tvrdí Petr V.

A pozastavuje se nad tím, jak je možné, že policisté, kteří nosí zbraně, vlastně nevědí, jaké mají pravomoci. Ze setkání s policisty pořídil i krátké video, které rovněž zveřejnil.

Redakce TN.cz oslovila s žádostí o komentář pražskou policii. "S ohledem na délku a kvalitu zveřejněného záznamu a bez znalosti všech souvislostí nelze v tuto chvíli postup policejní hlídky hodnotit. Nicméně podnět byl předán kontrolním orgánům pražské policie k prověření," uvedla policejní mluvčí Andrea Zoulová.

A jaký názor má na "vysvětlovačku" policejní hlídky známý advokát Jan Černý? "Rád bych věřil, že se jedná o ojedinělý případ. Takoví policisté na ulici vůbec nemají být," má jasno Černý.