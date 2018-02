Jedenáctileté děti řeší dilema: Nevědí, co dát příteli k Valentýnu!

Obliba Valentýna v Česku stále roste. Zatímco ještě před 25 lety mnozí ani nevěděli, o co se jedná, dnes desetitisíce lidí už měsíce dopředu vymýšlejí ideální dárek pro svého partnera. Vyplývá to ze statistik vyhledávání na internetu.

Ačkoli mnoho Čechů oslavám svatého Valentýna stále odolává a považuje ho za americký pseudosvátek, jeho popularita je v Česku stále větší. Oblíbenější je mezi ženami, dárky pro své partnery na internetu vyhledávají pětkrát častěji než muži. Lidé ale tento svátek vnímají nejen jako příležitost pro oslavu milenecké lásky, ale obdarovávají se také kamarádi nebo rodinní příslušníci.

Anketa Slavíte Valentýna? Ano, Valentýna slavím 13 20 hlasů Ne, slavím 1. máj 13 20 hlasů Neslavím ani jeden z těchto svátků 69 106 hlasů Slavím oba svátky 5 7 hlasů Hlasovalo 153 lidí.

"Nejvíce lidé hledají inspiraci na zamilované přání pro druhého, a to i v desítkách tisíc případů. Mezi hmotnými dárky vítězí na plné čáře květiny," popisuje Marie Štouračová z marketingové agentury RobertNemec.com. V letošním roce roste popularita pobytů, wellness a zájezdů. Zajímavým nápadem na romantické dárky jsou plavby lodí, zájezdy do Paříže či pobyty na zámku.

V tabulce se můžete podívat, co nejčastěji lidé v souvislosti s Valentýnem hledají na internetu. Své zastoupení mají mezi vyhledávanými termíny i erotické dárky či inspirace pro sexuální polohy na Valentýna.

Ženy ale na Valentýna jdou ještě dál a kromě dárků se snaží navodit i co nejromantičtější atmosféru. Na internetu hledají inspiraci pro valentýnskou ozdobu nehtů, dekorace do bytu či romantické povlečení.

"Je evidentní, že tento den dodává odvahu těm, kteří chtějí vyznat lásku. Během února minulého roku bylo věnováno 150 dotazů valentýnskému vyznání a pár odvážlivců dokonce hledalo inspiraci, jak požádat svoji drahou polovičku o ruku," vyjmenovává Štouračová.

Ne vždy ale na Valentýna proběhne vše podle plánu. Například ženy se snaží na internetu zjistit odpověď na otázku: "Co dělat, když jsem nedostala nic k Valentýnu." Jiní zase hledají tipy na to, jak přežít Valentýna. A nejistí muži se snaží pomocí vyhledávačů zjistit, co od nich očekává v tento den jejich milenka dotazem: "Valentýn a milenka."

"Úsměvný a roztomilý je také problém: "Jaký nejlepší dárek koupit přítelovi k Valentýnu, když vám je 11,” dodává Štouračová.