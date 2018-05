Jednání ANO, ČSSD a KSČM nikam nevedlo! Spor o mise trvá

Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání řekl, že strana trvá na tom, aby v programovém prohlášení byly zahrnuty spojenecké závazky Česka. "Pouze jsme si vyměnili argumenty a za sociální demokracii platí, že stojí za tím, aby programové prohlášení zachovávalo spojenecké závazky České republiky," shrnul Hamáček průběh schůzky. Dodal, že nevidí důvod, proč by z textu měly některé mise českých vojáků vypadávat.

Babiš řekl, že neshody považuje za otázku formulace. "Musíme si to vysvětlit, některá slovíčka, ale já bych to tak dramaticky neviděl," řekl premiér v demisi. O konkrétních změnách Babiš ani Hamáček nemluvili. Šéf ANO dodal, že neumí říct, zda se programové prohlášení bude měnit.

Filip před jednáním novinářům řekl, že od Babiše bude chtít změny v programovém prohlášení. "KSČM nebude souhlasit s žádnou misí, která nemá podporu Rady bezpečnosti OSN, protože KSČM si nepřeje aby Česká republika byla státem, který porušuje mezinárodní právo," uvedl předseda komunistů.

Dodal, že na nalezení shody mají ANO a KSČM čas do zveřejnění výsledků vnitrostranického referenda ČSSD o vstupu do koalice s ANO. Sociální demokraté chtějí rozhodnout do 15. června. Hamáček dnes poznamenal, že text programového prohlášení půjde do referenda v pondělí. Potom už prostor pro jeho změny nevidí.

Komunisté již v sobotu uvedli, že pokud bude programové prohlášení vlády ANO s ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM vzniku kabinetu nepomůže. Návrh programového prohlášení, na němž se shodly vyjednávací týmy ANO a sociálních demokratů, nyní obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce.

Sociální demokraté se k požadavkům komunistů ohledně vojenských misí nevyjádřili. Hamáček poznamenal, že odpovědnost za vyjednávání s KSČM je odpovědností ANO. Zástupci sociálních demokratů podle něj byli na jednáních s ANO ujišťováni, že veškeré otázky týkající se programového prohlášení byly s KSČM vyřešeny.

Vládní plán na posílení některých zahraničních misí české armády a nové působení vojáků v Pobaltí dnes hladce schválil Senát. Souhlas ale musí dát také poslanci, jejichž branný výbor minulý týden žádné doporučení pro plénum nepřijal.

Česko by mělo ještě letos podle vládního plánu vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali až o 275 vojáků víc. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní. Ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků. Posílené zahraniční operace by stály ministerstvo obrany 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně.

Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí účastnilo až 806 českých vojáků. Vedle Afghánistánu, Mali a Iráku působí třeba na Golanech, Sinaji nebo v Kosovu. Podle návrhu by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191. V roce 2020 by v misích mohlo působit až 1096 českých vojáků.

ANO a ČSSD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 93 poslanců. Aby jejich případný koaliční kabinet získal důvěru, musel by se opírat o hlasy 15 komunistických poslanců. KSČM ale také uvedla, že o toleranci rozhodne až po skončení vnitrostranického referenda v ČSSD.